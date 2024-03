La deuxième génération du Tesla Roadster a fait ses débuts en novembre 2017. Cependant, il n'est toujours pas à vendre, car le constructeur américain continue de travailler sur le projet. Les dernières déclarations d'Elon Musk indiquent que les livraisons pourraient commencer en 2025. De plus, le PDG vante des statistiques impressionnantes, à la limite de l'incroyable, pour le nouveau modèle.

Nous devrons attendre de voir si le nouveau Roadster fait effectivement ses débuts cette année et si ces objectifs de livraison en 2025 se concrétiseront. D'ici là, voici tout ce que nous savons sur la voiture de sport électrique avant son lancement.

Qu'est-ce que le Tesla Roadster ?

Le Roadster a été le tout premier modèle de Tesla, dont la production s'est étalée de 2008 à 2012. Mais à l'époque, il s'agissait simplement d'une Lotus Elise équipée de batteries. Sa production a été relativement limitée et seulement 2 400 modèles se sont vendus au cours de ses cinq années de production.

Cinq ans plus tard, le constructeur a annoncé qu'un modèle de deuxième génération était en cours de développement. Elon Musk a même montré un concept du design du véhicule. À l'époque, il affirmait que le nouveau Roadster atteignait les 100 km/h en 1,9 seconde, avec une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et une autonomie de 1000 km. Les prix commençaient à 200 000 dollars et les livraisons étaient censées débuter en 2020.

Qu'y a-t-il sous le "capot" ?

Plusieurs rapports ont été publiés au fil des ans sur le groupe motopropulseur de la deuxième génération du Roadster, qui a évolué au fil du temps. Les derniers rapports indiquent que le Roadster pourrait être équipée d'une batterie de 200 kWh et de trois moteurs électriques, un à l'avant et deux à l'arrière. Cela donnerait à la supercar une puissance bien supérieure à 1 000 chevaux. Elon Musk a déclaré que le Roadster aurait 10 000 Nm de couple, mais ce chiffre est trompeur. Il sera probablement plus proche de 1 027 Nm.

En 2019, le PDG de Tesla a déclaré que la voiture de sport serait disponible avec 10 propulseurs de fusée qui "amélioreraient considérablement l'accélération, la vitesse de pointe, le freinage et les virages. Peut-être qu'ils permettront même à une Tesla de voler". En 2021, il a déclaré que la voiture atteindrait 100 km/h en 1,1 seconde avec les fusées en option. La même année, lors d'un épisode du podcast The Joe Rogan Experience, Elon Musk a donné plus de détails sur le Roadster volant.

"Je me suis dit que nous pourrions peut-être le faire planer, mais pas trop haut. Alors peut-être qu'il pourrait rester en vol stationnaire à un mètre du sol, ou quelque chose comme ça. Ainsi, en cas de chute, la suspension saute, mais on ne meurt pas".

Spécifications Tesla Roadster 2025 Batterie 200,0 kWh (estimation) Moteurs Trois (estimation) Puissance 1 000 chevaux / 1 027 Nm (estimation) 0-100 km/h Moins de 1,0 seconde (estimation) Prix 200 000 dollars / 185 000 euros (estimation)

Quelle sera sa rapidité ?

Elon Musk affirme que le Tesla Roadster pourra atteindre les 100 km/h en moins d'une seconde. Le 28 février 2024, il a publié sur X de nouveaux détails sur la deuxième génération de Roadster, avec cette affirmation. Il a également écrit:

"Ce soir, nous avons radicalement augmenté les objectifs de conception du nouveau Tesla Roadster. Il n'y aura jamais une autre voiture comme celle-ci, si on peut même l'appeler une voiture."

Pour mettre cette accélération en perspective, la Rimac Nevera a établi un record pour une voiture de série en 2023, atteignant 100 km/h en 1,74 seconde. En Suisse, des étudiants ont construit un véhicule électrique à roues ouvertes qui a atteint 100 km/h en 0,956 seconde, mais qui est loin d'être un véhicule homologué pour la circulation routière.

Le PDG de Rimac, Mate Rimac, a soutenu l'affirmation d'Elon Musk... en déclarant qu'il était possible de faire le 0 à 100 km/h en moins d'une seconde, mais que "les propulseurs sont vraiment la seule solution".

Quelle est la vitesse maximale du Tesla Roadster ?

Le Tesla Roadster aurait une vitesse de pointe de plus de 400 km/h, une affirmation initialement faite en 2019.

À quoi ressemble-t-il ?

Tesla a publié de nombreuses photos du nouveau Roadster et l'a même exposé au Petersen Automotive Museum de Los Angeles. Elon Musk a déclaré que la conception de la production était terminée dans la récente série de tweets. Toutefois, cette déclaration pourrait indiquer que la voiture de sport finale pourrait avoir un aspect différent de celui des images précédentes.

Les photos précédentes montrent une voiture de sport radicalement différente de la première génération de Roadster. La nouvelle voiture a des arêtes vives, une forme basse et des phares pointus. Au lieu d'être un véritable cabriolet, il y a un panneau de toit amovible au-dessus des occupants. À l'intérieur, le conducteur tient un volant rectangulaire. Une tablette incurvée située entre les sièges gère les instruments et les fonctions d'info-divertissement selon une disposition similaire à celle des autres véhicules Tesla.

Quand le nouveau Tesla Roadster fera-t-il ses débuts ?

Dans la série de tweets où Elon Musk a annoncé le temps de 0 à 100 km/h en moins d'une seconde, il a également mentionné la présentation du design final à la fin de l'année et le début des livraisons en 2025. Lorsque la deuxième génération de Roadster a fait ses débuts en 2017, elle était initialement censée être commercialisée en 2020. Depuis, Tesla a repoussé le lancement du véhicule chaque année.

Combien coûtera le Tesla Roadster ?

Depuis sa présentation en 2017, Tesla a maintenu que le nouveau Roadster serait vendu à partir de 200 000 $ (185 000 euros), et qu'il y aurait une version Founders Series à 250 000 $ (230 000 euros). Aucune information n'est encore disponible sur le prix de la version équipée d'une fusée, mais elle sera probablement encore plus chère.

Jusqu'en 2021, Tesla acceptait des réservations de 50 000 dollars pour le nouveau Roadster. Mais à ce jour, l'entreprise a retiré le prix du véhicule de son site et a cessé d'accepter les réservations pour la voiture de sport.