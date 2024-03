Les temps sont durs pour Great Wall Motor cars. Les ventes sont en baisse (ses marques, dont Haval, Wey, Poer, Ora et Tank, ont enregistré une baisse de 28,94 % en février par rapport à l'année précédente) et la concurrence est de plus en plus rude. C'est dans ce contexte que Wen Fei, PDG de GWM Sar et GWM Ora, a décidé de relancer la marque Ora (dont les ventes ont chuté de 58,18 % en un an) avec une nouveauté "spéciale" : l'Ora Mecha Dragon.

Nous écrivons "spéciale" car il ne s'agit pas d'une véritable nouveauté, mais d'un véhicule électrique présenté il y a quelques années. La Sar Mecha Dragon a fait ses débuts en 2021 au salon de l'automobile de Guangzhou. Elle a immédiatement attiré l'attention des médias, y compris à l'étranger, car il s'agissait du premier modèle au monde à être équipé de quatre radars laser et d'un radar à ultrasons, avec conduite assistée L2. Cependant, elle n'est jamais entrée en production, du moins jusqu'à aujourd'hui où elle revient sous la marque Ora.

À quoi ressemble-t-elle ?

Ce qui frappe d'emblée avec la Mecha Dragon, c'est la forte référence aux voitures à moteur thermique, bien qu'il s'agisse d'une berline électrique, à travers des éléments tels que la prise d'air sur le capot avant ou ce qui peut ressembler à deux tuyaux d'échappement circulaires à l'arrière. À l'avant, la calandre a un look agressif et les phares LED particulièrement carrés accentuent le look rétro et futuriste à la fois.

La Mecha Dragon, vue de côté

Vue de profil, la Mecha Dragon a des proportions inhabituelles. Le capot s'écoule vers le bas sans courbes douces, puisqu'il descend brusquement vers les phares avec un angle aigu, et à l'arrière, la queue s'écoule aussi brusquement. Il n'y a pas de pare-chocs arrière traditionnel et les piliers du diffuseur sont proches de l'ouverture du coffre.

Les phares de l'Ora Mecha Dragon La Ora Mecha Dragon vue de derrière

À bord, le conducteur dispose de son propre écran et, le long du tableau de bord, d'un autre écran géant. Sur la console centrale se trouvent deux prises d'air avec une rangée de boutons et une boîte de vitesses rotative en dessous. Il n'y a pas d'informations officielles pour le moment, mais on s'attend à ce que le système soit intégré à une solution de conduite intelligente fournie par Momenta, ainsi qu'au logiciel Huawei.

L'intérieur de l'Ora Mecha Dragon

La Ora Mecha Dragon, équipée d'un système de transmission intégrale à deux moteurs, délivre une puissance de 400 kW (544 ch) et un couple de 763 Nm, passe de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, et est équipée d'étriers Brembo et d'amortisseurs réglables CDC. La batterie de 115 kWh promet une autonomie estimée à 802 km selon le cycle CLTC. La technologie de recharge devrait être de 800 V et la puissance maximale de 480 kW.

Sera-t-elle au rendez-vous ?

Great Wall Motor se réorganise pour accroître sa compétitivité dans un secteur de plus en plus encombré. La Mecha Dragon devrait relancer la marque Ora en l'éloignant de l'étiquette "féminine" qu'elle a eue jusqu'à présent en Chine, mais le succès ne sera pas facile.

Ora Mecha Dragon, vue de trois-quarts arrière

Le prix de l'Ora Mecha Dragon n'a pas été annoncé, mais on a déjà parlé de 488 000 yuans, soit environ 62 000 euros au taux de change actuel. Si l'on se réfère à la Zeekr 001 de Geely, ce prix est plutôt élevé. Le haut de gamme de la 001 en Chine coûte 329 000 yuans (environ 41 800 euros au taux de change actuel) et la puissance offerte est plus élevée.