La boîte manuelle se meurt. Sa part de marché est certes un peu plus importante aujourd'hui que ces dernières années, mais ce n'est plus qu'une question de temps avant que les boîtes de vitesses manuelles ne disparaissent définitivement. La dernière preuve en date nous vient du Japon, où BMW fait ses adieux à sa boîte manuelle avec une édition spéciale de la M3.

À l'occasion du 35ème anniversaire de la première victoire de BMW en DTM, la M3 MT Final Edition sera limitée à 150 exemplaires seulement et ne sera vendue qu'aux clients japonais. MT signifie bien sûr "Manual Transmission" et chaque exemplaire est équipé de trois pédales de série. Comme pour les autres M3, elle est couplée à un six cylindres en ligne twin-turbo S58 de 3,0 litres.

BMW construira 50 exemplaires de chacune des couleurs Alpine White, Black Sapphire et M Brooklyn Gray. Les 150 véhicules seront équipés de jantes dorées et d'accents rouges sur les sièges, inspirés de la voiture de course M3 DTM originale de la génération E30, pilotée par Roberto Ravaglia.

BMW s'attend à une forte demande pour la M3 MT Final Edition. Au cas où les commandes dépasseraient le nombre de véhicules à construire, l'entreprise a mis en place un système de loterie pour sélectionner les acheteurs en mai. Avec un prix de départ de 14.200.000 ¥ (environ 88 000 euros), la M3 MT ne sera pas bon marché non plus.

Le projet de BMW d'arrêter la vente de boîtes de vitesses manuelles est connu. Certes, six véhicules à boîte manuelle sont encore vendus dans son pays d'origine, en Allemagne (la Série 1, la Série 2 Gran Coupé, la M2, la M3, la M4 et la Z4), mais Frank Weber, membre du conseil d'administration de l'entreprise, a déclaré dans une interview au début de l'année : "Si vous voulez une M à boîte manuelle, vous devez l'acheter maintenant", ce qui laisse entendre que les jours des modèles M et des modèles d'entrée de gamme bon marché à boîte manuelle sont comptés.