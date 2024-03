Le pilote de F1 français est devenu le troisième associé du club semi-professionnel basé dans la commune de Versailles, près de Paris. Le club évolue actuellement en National, troisième niveau de la ligue française de football.

Gasly rejoindra le club en tant que coactionnaire aux côtés du président Alexandre Mulliez, petit-fils du fondateur du groupe de distribution Auchan, et de son associé Fabien Lazare.

À propos de son engagement, Gasly a déclaré : "Je suis ravi de m'impliquer dans le FC Versailles, car j'ai toujours voulu m'impliquer dans le football professionnel. Avec Alexandre et Fabien, nous partageons des valeurs, une ambition et un esprit de compétition qui nous permettront de faire évoluer positivement le club. C'est le début d'une très belle histoire. Allez Versailles !"

Mulliez a l'ambition de faire de Versailles un club pleinement professionnel, et il espère que l'implication de Gasly pourra l'aider dans cette tâche.

"Pierre apporte une forte complémentarité à Fabien et à moi-même", a-t-il déclaré. "Je suis convaincu que notre collaboration sera fructueuse. En tant que fan de longue date de la F1, j'ai la chance d'avoir Pierre à nos côtés pour atteindre tous nos objectifs".

Le stade de Versailles est le stade de Montbauron, qui peut accueillir un peu plus de 7 500 personnes.

L'aventure footballistique de Gasly s'inscrit dans le contexte d'une période difficile sur la piste cette saison, avec son équipe Alpine qui se bat actuellement en fond de grille. La nouvelle voiture A524 de l'équipe s'est avérée problématique et ni Gasly ni son coéquipier Esteban Ocon n'ont été en mesure de marquer des points. Mais malgré les difficultés, l'équipe n'a pas l'impression d'abandonner ses efforts pour s'améliorer cette saison.

Avant le Grand Prix d'Australie de ce week-end, Gasly a déclaré : "Je me sens prêt à saisir la prochaine opportunité qui se présentera à Melbourne ce week-end. Le début de saison n'a pas été celui que nous souhaitions, mais en réalité, nous nous attendions à ce qu'il soit difficile et cela s'est avéré être le cas. J'ai passé quelques jours à Enstone la semaine dernière. C'était bien de passer du temps avec beaucoup de gens différents et de discuter de quelques points sur la façon dont nous pouvons nous améliorer."

Toutefois, le pilote normand ne perd pas espoir et fait tout son possible afin d'aider Alpine à remonter la pente.

"J'ai également pris le temps, lors du débriefing de l'équipe, de dire quelques mots sur mes sensations à l'intérieur de la voiture. Je vois que tout le monde au sein de l'équipe a faim et est motivé pour améliorer notre situation. Nous allons continuer à travailler et nous avons l'Australie ce week-end pour continuer à comprendre ce que nous avons entre les mains."