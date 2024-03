Luca de Meo a écrit une lettre à l'Europe en amont des prochaines élections européennes, prévues du 6 au 9 juin 2024. Il le fait en tant que PDG du groupe Renault, mais également en tant que président de l'Acea, l'association des constructeurs automobiles européens.

Une lettre contenant des diagnostics et des recommandations pour l'avenir de la mobilité sur le Vieux Continent, un appel "à réaliser avec succès et en synergie la transition énergétique de l'industrie automobile".

L'exemple donné par le numéro un du groupe français est celui d'Airbus, un consortium européen (comprenant, entre autres, la France, l'Allemagne et l'Espagne) devenu au fil des ans le premier constructeur mondial d'avions civils : "Nous avons déjà vu avec Airbus ce que l'Europe est capable de faire. En intensifiant les initiatives de coopération, nous mettrons notre industrie sur la voie du renouveau".

L'analyse du PDG de Renault

L'analyse de Luca De Meo part de la Chine et de l'offensive des voitures électriques, mais examine ce que l'Europe fait (ou ne fait pas).

"La Chine progresse rapidement dans le segment des véhicules 100 % électriques. Portée par son énorme marché intérieur (8,5 millions de véhicules électriques vendus en 2023, selon la China Passenger Car Association, soit 60 % des ventes mondiales totales), elle a déjà conquis une part de marché de près de 4 % en Europe depuis 2022. En 2023, quelque 35 % des véhicules électriques exportés dans le monde proviennent de Chine".

"Chaque année, huit à dix nouvelles réglementations sont introduites. On demande aux voitures d'être plus sophistiquées et plus économes en carburant, mais en même temps de devenir moins chères".

Un non-sens made in Europe qui, face aux fortes incitations accordées à l'industrie par l'administration américaine et à la planification stratégique de la Chine, répond par des réglementations de plus en plus strictes et complexes : "La Chine soutient l'industrie, les États-Unis incitent, l'Europe réglemente".

"Les exigences environnementales et sociales impliquent une série de tests, de contrôles à passer et de nouvelles normes à respecter. Cela a déjà eu un effet totalement contre-productif : le poids des voitures a augmenté en moyenne de 60 %. Depuis les années 1990, cette politique a objectivement favorisé les modèles haut de gamme et pénalisé les modèles dont le marché est plus large. Pour s'adapter à ces exigences, les constructeurs ont non seulement délocalisé la production (40 % des emplois ont été supprimés en France et une tendance similaire est observée en Italie), mais ils ont également augmenté le prix de leurs véhicules (+50 %)".

En ce qui concerne la Chine, Luca de Meo fait face à la réalité en soulignant que l'Europe est dépendante du géant asiatique pour de nombreux aspects tels que l'approvisionnement en lithium, en nickel, en cobalt et en puces. Une dépendance technologique qui fait dire au numéro un de Renault :

"Les relations avec la Chine devront être gérées de la meilleure façon possible. Fermer complètement la porte serait la pire des réponses".

Les recommandations

Dans sa lettre de 20 pages, le PDG de Renault énumère ses recommandations à l'Europe, de la définition d'une stratégie industrielle à la neutralité technologique scientifique, en passant par la fin d'un "système basé sur l'introduction continue de nouvelles réglementations" et "l'accélération du développement des véhicules autonomes et hyperconnectés".

Luca De Meo revient ensuite sur un sujet abordé lors du Salon de l'automobile de Genève 2024 : le poids des voitures.

"L'idée : encourager les projets de coopération entre constructeurs pour développer et commercialiser des petites voitures abordables produites en Europe. Dans le même temps, encourager les consommateurs à acheter ces véhicules grâce à des incitations et des avantages tels que des places de parking réservées, des parkings moins chers et des bornes de recharge réservées".

Au total, le responsable italien a formulé dix propositions à l'intention de l'Europe