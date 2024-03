Présenté pour la première fois au Salon de Genève en 1960, le symbole historique HF ("High-Fidelity") de Lancia est en cours de modification. Une fois prêt, il permettra de préparer l'avenir.

L'administrateur délégué Luca Napolitano a dévoilé la nouvelle identité des modèles électriques pour les années à venir, qui tenteront de reprendre le lourd héritage (également constitué de nombreux succès en rallye) des voitures historiques telles que la Fulvia Coupé et la légendaire Delta Integrale.

Le Centro Stile Lancia a donné une touche de modernité au logo HF, en conservant l'essence des couleurs originales du blanc du rouge et du noir, sans ajouter d'autres éléments graphiques.

Cette réinterprétation, expliquent les responsables de Lancia, s'est concentrée sur la pureté des formes, en respectant les géométries de la marque. Les couleurs rappellent le logo de la Fulvia Coupé de 66, tandis que l'inclinaison des lettres rappelle le logo de la Lancia Delta des années 1990, "évoquant la vitesse et la radicalité".

Selon la marque, la nouvelle version du logo HF se positionne comme "Progressive Classic", avec un équilibre entre le passé et l'avenir.

Comme annoncé il y a quelques temps, la première Lancia à porter le nouveau logo sera l'Ypsilon HF. Prévue pour 2025, elle sera purement électrique avec un moteur de 240 ch (on ne sait pas encore s'il est avant ou arrière). Celui-ci permettra une accélération de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes.

Mais la marque HF pourrait n'être qu'un des grands retours de la marque italienne. Il suffit de lire les déclarations de Napolitano accompagnant le communiqué consacré au nouveau logo :

"Le nouveau logo HF fera ses débuts sur la Lancia Ypsilon HF et ornera également les versions hautes performances des futurs modèles de la marque. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape dans la renaissance de Lancia, en soulignant l'âme plus brutale et radicale de la marque et son engagement à se concentrer sur les modèles de performance. Reviendrons-nous en rallye ? Nous y travaillons.