Le 10 avril approche et avec lui la présentation de l'Alfa Romeo Milano, le petit SUV de Biscione et la première voiture électrique du constructeur italien. Une attente d'un peu plus de trois semaines rompue par la publication de la première (et très brève) vidéo teaser sur le profil Instagram d'Alfa Romeo.

Seule l'appellation Alfa Romeo Milano se détache sur une carrosserie habillée du rouge habituel de la marque. Pas de détails particuliers sur le style.

La première dans l'histoire

En fait, nous en savons déjà beaucoup sur l'Alfa Romeo Milano : elle sera basée sur la plateforme CMP d'origine PSA, la même utilisée par la Jeep Avenger, la Fiat 600 et la nouvelle Lancia Ypsilon. La mécanique multi-énergie est née pour accueillir des unités électriques, électrifiées et purement thermiques.

C'est précisément le moteur électrique qui baptisera l'Alfa Romeo Milano, comme ce fut le cas pour ses "cousines". Il s'agira du groupe motopropulseur composé du moteur électrique, couplé à l'essieu avant, d'une puissance de 156 ch associé à un pack de batteries de 54 kWh (51 kWh réels), pour garantir une autonomie d'environ 400 km, calculée selon le cycle WLTP.

Par la suite, nous attendons l'adoption du 1.2 mild hybrid de 100 ch, toujours couplé exclusivement aux roues avant. Il y aura également, comme le prévoit Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, une version à traction intégrale avec le 1.2 électrifié de 136 ch et une version sportive (nous ne savons pas si elle s'appellera Alfa Romeo Milano Quadrifoglio) entièrement électrique de 240 ch.

Alfa Romeo Milano, photos teaser

En ce qui concerne le style, comme nous l'avons dit, le teaser ne donne pas d'indications particulières. Pour comprendre les proportions, il faut donc se référer à nouveau aux premières photos officielles publiées il y a quelques semaines, qui montrent l'Alfa Romeo Milano encore complètement camouflé. Elle devrait mesurer un peu plus de 4 mètres de long, défiant ainsi des modèles tels que le Volkswagen T-Cross, le Ford Puma, le Seat Arona, le DS 3 et l'Opel Mokka.

De ce fait, nous devrons attendre le 10 avril prochain afin d'en savoir plus sur ses lignes et son style définitifs.

