Le passage du temps est rarement tendre, et même le moteur le plus fiable peut avoir du mal à résister à ses effets. Le V8 Windsor de Ford est un moteur robuste et apprécié, mais le fait d'être resté sur une étagère pendant près de 20 ans a été catastrophique pour ce moteur, qui semble avoir vécu avec un excès d'humidité pendant bien trop longtemps.

Une nouvelle vidéo de I Do Cars démonte un V-8 de 5,8 litres qui équipait à l'origine un Ford F-250 de 1997, dernière année de production du moteur. Il a été démonté et mis sur une étagère il y a 17 ans, après avoir parcouru 338 000 kilomètres. Le moteur Ford développait initialement une puissance de 210 chevaux.

Dès le début du démontage, il est évident que les jours de gloire du moteur sont loin derrière lui. De nombreux composants sont rouillés, y compris une rangée entière de soupapes. Les ouvertures d'admission sont obstruées par la saleté, et même les culasses présentent de la rouille. De nombreuses parois des cylindres présentent des hachures.

Mais toutes les pièces ne sont pas détruites. La pompe à eau se détache en une seule pièce et semble pouvoir être récupérée. Même les poussoirs s'enlèvent sans problème. Malheureusement, il y a très peu d'huile dans le carter, principalement de l'eau et de la crasse. On dirait qu'il a passé un certain temps dans l'eau.

Cependant, le temps et la rouille l'ont rendu impossible à démonter complètement. La came est restée coincée, de même que plusieurs pistons, qui semblent rouillés à la paroi du cylindre. On ne sait pas exactement comment le moteur a rendu l'âme, car il n'y avait aucun signe de problèmes graves qui auraient dû entraîner sa mort. Peut-être s'est-il simplement usé et a-t-il été mis sur une étagère, oublié, ce que nous devrions tous craindre dans la vie. Quoi qu'il en soit, l'eau a bel et bien mis ce vieux Windsor V8 au rancart.