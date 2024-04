Le châssis a été endommagé à l'avant droit lorsque Albon est passé sous le mur de pneus après être entré en contact avec la RB de Daniel Ricciardo. L'équipe, qui sera privée d'une voiture de rechange jusqu'au GP de Miami, reste persuadée qu'elle pourra la réparer avec succès et l'envoyer à Shanghai pour le GP de Chine.

Il s'agit du troisième accident majeur subi par l'équipe en deux week-ends. En Australie, Albon s'est écrasé en FP1 et a dû prendre en charge le châssis de son coéquipier Logan Sargeant, qui a dû suivre la course depuis le garage.

À Suzuka, c'était au tour de l'Américain d'avoir un accident en FP1, et bien que son châssis soit resté intact, d'autres dommages coûteux ont été subis, notamment une boîte de vitesses fissurée, qui absorbera les ressources de production à Grove.

Le directeur de l'équipe, James Vowles, a admis vendredi à Suzuka que l'équipe serait toujours privée d'un baquet de rechange en Chine.

"Le troisième châssis ne sera pas avec nous avant Miami, ce qui est très loin", a-t-il déclaré".

"En ce qui concerne le châssis, si vous y consacrez toutes les ressources dont vous disposez au sein de l'organisation, il peut s'écouler 8 à 10 semaines entre le moment où le châssis est congelé et celui où il est construit et mis sur le marché".

"Et ce n'est qu'au moment où vous atteignez le troisième châssis. Cela prend plus de temps pour les premiers, car on s'habitue au processus".

"Nous travaillons en même temps sur les pièces détachées, sur les mises à jour, et nous essayons d'obtenir les débits nécessaires".

"Dans notre cas particulier, il est clair que nous n'avons jamais eu l'intention d'être ici sans trois châssis, l'intention était d'en avoir trois dès le début de l'année".

"C'est le résultat d'une surcharge du système, de la complexité de cette voiture et de la quantité de travail que nous avons essayé de faire".

"En termes de complexité, c'est énorme. Le châssis est constitué de milliers de pièces que l'on essaie d'assembler en même temps."

Albon a admis avoir pensé aux conséquences potentielles de l'accident de Suzuka pendant qu'il se produisait, déclarant que c'était "exactement ce dont nous n'avions pas besoin".

Aucune mesure n'a été prise à l'encontre de Ricciardo ou d'Albon, les commissaires ayant considéré qu'il s'agissait d'un incident typique du premier tour.