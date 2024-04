Rob Smedley, ancien ingénieur en Formule 1, s'efforce désormais d'aider le sport automobile à devenir un environnement plus diversifié. Toutefois, il estime qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Depuis que j'ai quitté la Formule 1, j'ai pu consacrer plus d'énergie à ma passion pour une plus grande diversité dans le sport automobile. Les choses se précisent : en tant que communauté, nous reconnaissons que nous devons faire des choses qui sont authentiques et qui ont un impact. Mais en faisons-nous assez ? Absolument pas. Nous sommes loin d'en faire assez.

Je dis toujours que pour changer radicalement quelque chose, il faut que cela devienne partie intégrante de ce que l'on fait. Comme pour la durabilité environnementale, on ne peut pas se comporter de manière insouciante pendant la majeure partie de la semaine et se contenter de faire des efforts le vendredi après-midi. Cela ne marcherait pas. Cela doit faire partie du tissu, de la culture et des objectifs de votre entreprise. Il en va de même pour l'augmentation du nombre de participants dans les sports mécaniques.

J'ai lancé la Global Karting League pour démocratiser le sport automobile en réduisant les obstacles financiers à l'entrée. Nous essayons de réduire au maximum les coûts d'entrée dans le sport automobile. Mais pour remédier à la sous-représentation des différentes communautés - qu'il s'agisse de la situation socio-économique, du sexe ou de l'appartenance ethnique - nous devons faire plus que cela, et il n'y a pas de solution miracle qui s'adresse à tous les groupes démographiques.

Un sport pour toutes et tous

Chaque communauté doit sentir qu'il s'agit d'un espace sûr et accueillant. Il s'agit en partie de questions pratiques, comme l'endroit où une fille peut se changer lorsqu'elle va faire du karting. Il n'est pas rare que des jeunes se déshabillent sur le parking, enfilent une combinaison avant de monter dans un karting. J'ai aussi entendu de véritables horreurs, comme celle de s'entendre dire : "Tu ne devrais pas être ici, c'est un sport pour les garçons". En tant que communauté, nous devons dénoncer cela.

Au sein de la Global Karting League, nous travaillons énormément sur la participation et la représentation des femmes, et nous aidons également More Than Equal, qui est une excellente initiative. Elle est tout à fait dans nos cordes, car elle est très axée sur les données. Si l'on a une bonne compréhension des principes de base, on peut mettre en place des solutions pour résoudre ces problèmes. Nos efforts portent déjà leurs fruits, puisque notre compétition GKL:UK 2024 compte deux fois plus de femmes pilotes que la moyenne nationale observée dans d'autres compétitions de karting de base.

Cependant, nous devons fondamentalement augmenter la participation dans tous les domaines. Une hypothèse mathématiquement valable veut que, s'il y a 10 % de femmes dans l'ensemble du sport automobile, ce qui est à peu près notre cas, il y a 10 % de chances de trouver une championne.

Et ce, avant d'aborder la question de savoir si les femmes peuvent concourir au même niveau que les hommes. Mon opinion personnelle est qu'elles le peuvent absolument. Et je continuerai à le penser et à faire partie de la solution jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque j'employais des ingénieurs dans des écuries de F1, j'essayais, sur une base méritocratique, d'obtenir un bon équilibre entre les sexes. Lorsque vous recrutez de jeunes gens fraîchement sortis de l'université, dans une discipline dominée par les hommes, vous pouvez créer des robots mâles alpha, ce qui n'est pas bon pour une culture d'entreprise, quelle qu'elle soit. Lorsque vous mettez des femmes sur le terrain, tout le monde se comporte d'une manière beaucoup plus collégiale.

Peut mieux faire

Les femmes commencent à être mieux représentées dans les postes à responsabilité, mais c'est encore loin d'être suffisant. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes dans les postes techniques de haut niveau ? Encore une fois, c'est une question de chiffres : nous ne sommes pas assez nombreux à nous engager dans les disciplines STEM au cours de leurs études supérieures, alors que c'est là que les équipes de F1 cherchent à s'implanter.

Nous devons sensibiliser les filles dès l'âge de cinq ou six ans. Chez GKL, nous avons beaucoup d'anciens ingénieurs de F1 et nous avons essayé de relayer l'apprentissage des STEM dans le contexte du sport automobile. Nous avons créé une plateforme d'apprentissage en ligne où chaque enfant peut suivre un cours. En leur enseignant les forces, l'électricité, les matériaux et toutes les choses importantes pour les ingénieurs et les scientifiques, dans le contexte du sport automobile, les enfants s'y intéressent vraiment. J'ai été surpris.

Il faut avoir une culture où l'on essaie quelque chose qui peut échouer, mais dont on tire des leçons. Si nous ne nous lançons pas et si nous ne nous autorisons pas à échouer, nous n'atteindrons jamais notre objectif final.

J'ai toujours voulu qu'ils s'intéressent eux aussi aux STEM, mais à quel point allaient-ils être enthousiastes ? En fait, c'est formidable. Les enfants l'adorent et les parents nous font part de leurs réactions. Si nous pouvons faire en sorte que cela se répercute jusqu'au niveau universitaire, alors c'est formidable : cela nous donne plus de choix lorsque nous cherchons des ingénieurs.

Plus généralement, il n'y a pas de solution unique. Il y aura beaucoup de façons différentes d'encourager la participation des femmes dans le sport. En ce qui concerne le pilotage, les W Series, la F1 Academy, des initiatives comme celle-ci sont toutes très importantes et font toutes partie de la solution. La W Series a connu des difficultés financières, mais nous devons essayer des choses ; certaines fonctionneront, d'autres non.

Tester pour apprendre et comprendre

Pour en revenir à ce que je connais le mieux, si vous voulez construire une voiture de F1 qui gagne le Championnat du monde, vous ne pouvez pas la laisser sur la planche à dessin pendant 20 ans et dire aux gens à quel point elle est bonne - vous devez la sortir et comprendre qu'en fait, elle n'est pas si bonne que ça. Il faut en tirer les leçons et mettre en œuvre de nouvelles méthodologies de conception, de nouveaux processus, de nouveaux outils, etc.

Il faut avoir une culture où l'on essaie quelque chose qui peut échouer, mais dont on tire des leçons. Si nous n'allons pas de l'avant et ne nous autorisons pas à échouer, nous n'atteindrons jamais notre objectif final.