Dans une enquête récente menée par IAM RoadSmart, il a été révélé qu'une proportion importante de conducteurs du Royaume-Uni soutiennent le fait de confisquer les téléphones portables des personnes surprises en train de les utiliser au volant. L'enquête, qui a vu participé 2 437 membres d'IAM RoadSmart en février 2024, a révélé que 34 % des personnes interrogées soutiennent cette idée.

On apprend également qu'un tiers des personnes interrogées estiment que les téléphones confisqués devraient être restitués après une courte période, ce qui suggère une mesure temporaire visant à renforcer la gravité de l'infraction. Toutefois, sur la question de savoir si les contrevenants devraient payer pour récupérer leurs appareils, les avis étaient partagés. Seuls 27 % des personnes interrogées soutiennent l'idée que les contrevenants paient une amende pour récupérer leur téléphone portable, en plus de l'amende existante de 200 £ (soit environ 234 €) et des six points de pénalité sur leur permis de conduire. En outre, 7 % des participants soutiennent la confiscation des téléphones portables par la police, mais s'opposent à l'idée que les contrevenants doivent payer pour les récupérer.

Vers des amendes plus sévères ?

En mettant l’accent sur les sanctions actuellement imposées aux personnes surprises en train d’utiliser un téléphone portable au volant, l’enquête a abouti à des résultats remarquables. Alors que 51 % des personnes interrogées jugent la sanction actuelle appropriée, 42 % estiment que les amendes sont trop clémentes et seuls 4 % estiment que les sanctions sont trop sévères.

L'enquête a également mis en lumière l'augmentation perçue de la distraction des conducteurs due à l'utilisation du téléphone portable. Un nombre significatif de 62 % des participants estiment que les distractions telles que l'envoi de SMS et la conversation au volant sont devenues plus répandues ces dernières années. De plus 8 personnes sur 10 considèrent l'utilisation illégale du téléphone par d'autres conducteurs comme une menace directe pour leur sécurité personnelle. Pour finir, voici ce qu’a déclaré Nicholas Lyes, le directeur d'IAM RoadSmart, à ce sujet :