Il y a déjà un air d'été. Les journées ensoleillées commencent à apparaître sur l'hexagone et certaines voitures sont prêtes à prendre le large. La petite voiture par excellence est la 500 Spiaggina que Garage Italia Customs a relooké avec une version plus riche et plus moderne.

Le style reste fidèle à celui des années 60, mais cette fois-ci, à bord, il y a la connectivité Bluetooth (contrôlable directement depuis le tunnel central) et vous pouvez opter pour le mode "Volare", une fonction conçue pour offrir des performances optimales en augmentant l'agilité de la 500 Spiaggina, qui, nous vous le rappelons, est électrique.

Bonacina en collaboration avec Garage Italia Customs

La 500 Spiaggina Model Year 2024 porte également la signature de Bonacina, une marque bien connue dans la fabrication de Midollino, tout comme les nouveaux sièges de la citadine et le panier positionné à l'arrière. La peinture Midollino est également disponible en option, tandis qu'à l'extérieur, la voiture offre encore plus de couleurs, les gammes Estate et Cult s'enrichissant désormais des variantes "Pachino" et "Par7".

500 Spiaggina, Model Year 2024 by Garage Italia Customs, le rétroviseur central 500 Spiaggina, le panier conçu par Bonacina

Parmi les autres nouveautés, citons le nouvel auvent plug-and-play, le rétroviseur central qui améliore la visibilité à l'arrière, les ceintures de sécurité pour les sièges avant et arrière et les pneus tout-terrain.

Le configurateur en ligne de la nouvelle 500 Spiaggina permet de voir les nombreuses personnalisations et de se faire une idée du prix, qui dépasse les 72 000 euros.

Un cœur électrique

La 500 Spiaggina 2024 est équipée d'une batterie qui reprend les dimensions du réservoir de la Fiat 500 originale, positionnée stratégiquement pour équilibrer le poids du véhicule et améliorer sa dynamique de conduite, et qui promet une autonomie de 100 km.

500 Spiaggina, la batterie

La 500 Spiaggina sera également disponible à partir de cette année sur demande avec l'homologation routière TUV en Allemagne et en Italie, ce qui signifie qu'elle peut être conduite sur les routes publiques.