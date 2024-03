À l'instar de la Volkswagen Beetle et de l'Austin Mini, la Fiat 500 était une voiture européenne populaire relativement bon marché, offrant aux acheteurs un véhicule simple pour se déplacer. L'ancien rédacteur en chef du magazine Evo, Harry Metcalfe, a acheté un exemplaire classique lors d'une vente aux enchères et l'a confié à un spécialiste des modèles réduits à Londres pour qu'il le restaure et l'améliore. Il était loin de se douter que de nombreuses améliorations avaient déjà été apportées.

Selon l'annonce de la vente aux enchères, cette voiture appartenait au général de police de Palerme, en Italie. Il disposerait d'une équipe de 30 personnes chargées de l'entretien d'environ 250 véhicules. La vente prétendait que la voiture était de série. Mais le moteur raconte une autre histoire.

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un moteur de Fiat 500 tout à fait original. Le bloc est le bon, mais l'alésage porte la cylindrée à 594 centimètres cubes. Il y a également un arbre à cames plus puissant et des modifications au niveau du carburateur.

Même avec toutes les améliorations existantes, Metcalfe prévoit d'apporter d'autres modifications à l'usine. Un carter d'huile de marque Abarth et de plus grande capacité facilitera le refroidissement. Il y aura également un arbre à cames plus performant et une culasse usinée. Il améliorera également les phares pour qu'ils soient plus brillants.

Le constructeur tente d'attirer Metcalfe avec des modifications supplémentaires. C'est beaucoup plus de travail, mais il pourrait installer des pièces telles que des pistons plus gros, des cylindres en aluminium et un refroidisseur d'huile. Cependant, la femme de Metcalfe ne veut pas que la voiture ait une sonorité trop agressive, et il ne peut donc pas installer un échappement avec des sorties bruyantes en forme de trompette.

La Fiat 500 (également connue sous le nom de Cinquecento) a été commercialisée en 1957 avec un moteur bicylindre de 479 centimètres cubes monté à l'arrière et entraînant les roues arrière. Plus tard, il y a eu une variante de 499 cc. Abarth s'est fait un nom en modifiant des 500 pour la course avec des moteurs encore plus gros et plus puissants. Le soutien massif du marché de l'après-vente permettait aux propriétaires d'avoir tout ce qu'ils voulaient, du véhicule de base à la voiture de course entièrement construite.

Nous sommes impatients de voir ce que les techniciens peuvent faire pour rendre la 500 de Metcalfe plus excitante tout en lui permettant de conserver son apparence d'origine.