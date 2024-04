À quoi ressemblait la gamme de modèles européens de Fiat il y a 30 ans ? Si l'on se place d'un point de vue actuel, elle est plutôt vieillotte avec des véhicules comme la première Panda, la Cinquecento, la Punto et la Tipo. La Tempra existe encore et la Croma de première génération vit ses derniers instants. Un vent de fraîcheur s'impose donc. C'est ce que font la Fiat Coupé en 1994 et la Barchetta un an plus tard. Pour cet anniversaire, revenons sur la Coupé qui a marqué les années 90.

La Fiat Coupé (type 175) fait ses débuts au salon de l'automobile de Bologne en décembre 1993 et est lancée sur le marché dès janvier 1994.

Deux projets, deux voitures

La voiture de sport aux lignes épurées fait déjà les gros titres des magazines automobiles en 1992 sous forme de prototype. À cette époque, Fiat prévoit de produire un nouveau coupé après l'arrêt soudain de l'usine Pininfarina vers 1990, suite à l'échec du projet Cadillac Allanté. Deux projets sont présentés, l'équipe Centro Stile interne à Fiat étant en concurrence avec Pininfarina.

Le concept présenté par Chris Bangle au nom du Centro Stile s'impose de manière inattendue auprès de la direction de Fiat. C'est ce même Bangle qui, des années plus tard, provoquera des controverses sur le design chez BMW. Le concept présenté auparavant par Pininfarina est finalement repris par Peugeot, où il fait ses débuts en octobre 1996 sous la forme d'un coupé 406.

Fiat Coupé (1994) Peugeot 406 Coupé (1996)

Ce qui frappe chez Fiat, c'est l'arrière surélevé et assez dénudé, l'absence de poignées de porte visibles et une partie avant qui rappelle les phares à œil dormant. Le bouchon de réservoir chromé et extérieur rappelle les années 1950. À l'intérieur, le cockpit impressionne avec une large moulure de la couleur de la carrosserie.

Plateforme du groupe et turbo audacieux

La base technique est la plateforme dite "Tipo 2", déjà utilisée dans la Fiat Tipo et la Tempra ainsi que dans la Lancia Dedra et l'Alfa Romeo 155. La Fiat Coupé mesure 4,25 mètres de long, 1,77 mètre de large et 1,34 mètre de haut, l'empattement est de 2,54 mètres. Le poids à vide ? 1 320 kilogrammes.

Lors de son lancement sur le marché en janvier 1994, la Coupé est disponible avec un moteur quatre cylindres 16V de 2,0 litres, aussi bien en version turbo (190 ch) qu'en version atmosphérique (139 ch). Les deux moteurs sont des versions ultérieures du modèle DOHC de Fiat, repris de la Lancia Delta Integrale qui a connu un grand succès en rallye.

Fiat Coupe (1994-2000)

En 1996, un 1,8 litre 16V (non disponible au Royaume-Uni, 131 ch), un 2,0 litres 5 cylindres 20V (147 ch) et, en point d'orgue, un moteur 2,0 litres 20V turbo (220 ch) complètent la gamme. Le modèle haut de gamme avec turbo accélère de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et atteint une vitesse maximale de 240 km/h ou de 250 km/h avec la boîte de vitesses à six rapports qui sera proposée ultérieurement.

En plus des nouveaux moteurs, Fiat procède également à quelques modifications mineures du design, comme la calandre, le volant, les revêtements de porte en cuir, la console centrale de l'habitacle et le remplacement de l'horloge numérique par une horloge analogique. La production des modèles à conduite à droite pour des marchés comme le Royaume-Uni commence début 1995.

Le quatre cylindres turbo comme les cinq cylindres sont équipés d'un différentiel à glissement limité Viscodrive très efficace pour contrer le sous-virage qui afflige la plupart des véhicules puissants à traction avant.

De plus, la Coupé dispose d'une suspension indépendante sur tous les côtés : à l'avant, des jambes de force MacPherson et des bras transversaux inférieurs ancrés à une traverse auxiliaire, à l'arrière, des bras longitudinaux montés sur un cadre auxiliaire et des ressorts hélicoïdaux.

Plaque d'identification "LE"

En 1998, la Limited Edition est lancée, caractérisée extérieurement par un kit de carrosserie et des détails gris titane tels que les roues, le bouchon de réservoir, les feux arrière et les boîtiers de rétroviseur, tandis que les étriers de frein avant Brembo sont désormais peints en rouge. Chaque coupé Limited Edition ("LE") est doté d'une plaque sur le rétroviseur indiquant le numéro unique de la voiture.

On murmure que Michael Schumacher était le propriétaire d'origine de la LE n°0001, mais lorsqu'on lui en parle personnellement, il confirme qu'il en a possédé une, mais une rouge, alors que la LE n°0001 est une Crono Grey. Un peu plus de 1 400 exemplaires de la LE sont produits.

En 1998, le cinq cylindres 20V de 2,0 litres reçoit un système d'admission variable qui porte la puissance à 154 ch (113 kW). De plus, la couleur des bas de caisse de la version turbo est adaptée à la peinture de la carrosserie. Par ailleurs, Fiat lance également le modèle 2,0 litres cinq cylindres turbo "Plus". Ce modèle est équipé d'un pack d'options qui le rendait pratiquement identique à la LE, à l'exception de modifications mineures dans l'habitacle et sans la plaque d'identification unique de la LE.