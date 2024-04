Bien que Seattle soit la quinzième plus grande zone métropolitaine des États-Unis, il suffit d'une heure de route dans n'importe quelle direction pour trouver des forêts anciennes, de l'air parfumé au pin et des panoramas montagneux immaculés. C'est le paradis des randonneurs.

Naturellement, c'est aussi l'endroit idéal pour organiser un rallye. L'American Rally Association (ARA) a commencé à concourir sur les routes forestières en terre et en gravier des environs de Shelton en 1973 et l'a appelé "Rallye Olympus". Au milieu des années 80, le championnat du monde des rallyes (WRC) a même organisé quelques rallyes ici, la dernière fois qu'une épreuve du WRC s'est déroulée sur le sol américain.

Ce week-end, c'était la 30ème édition du Rallye Olympus, et Subaru a invité nos confrères américains de Motor1.com à y jeter un coup d'œil. L'Olympus est réputé pour ses surfaces de conduite parfaites et sa longueur extrême (240 km au total, l'une des étapes fait 34 km, ce qui est absurde pour un rallye américain).

Le vététiste professionnel et pilote de rallye Brandon Semenuk et son copilote Keaton Williams ont conduit l'Impreza WRX, préparée par Subaru Motorsports, pour remporter une victoire facile (une marge de plus de 13 minutes par rapport à la deuxième place). Dès la deuxième étape du samedi, il était clair qu'il allait gagner, sauf catastrophe, car ses concurrents nationaux habituels étaient tous absents pour cet événement.

Malgré des changements de température extrêmes (il a fait 30 degrés en une heure) et les averses traditionnelles du nord-ouest du Pacifique qui se sont succédé toute la journée, il a été facile de prendre de bonnes photos. Comme l'ARA organise le Rallye Olmypus à la fois comme une épreuve régionale pour les amateurs et comme une épreuve nationale pour les professionnels, la diversité du peloton était incroyable, avec tout ce qu'il y avait de vieilles Volvo et Escort volant à travers la forêt jusqu'à une Impreza STI échangée avec une Ferrari.

Le spectacle le plus impressionnant, cependant, reste celui des Pléiades qui s'envolent à travers la forêt à 5 mètres de haut. Quelle vision spectaculaire ! L'attente pour participer à ce premier rallye en valait vraiment la peine. Le plus grand reproche de nos confrères est qu'ils ne sont pas suffisamment préparés ! Ils espèrent revenir l'année prochaine avec plus d'appareils photo, une voiture pour camper et un bien meilleur imperméable. En attendant, Nous espérons que vous apprécierez les photos qu'ils ont prises cette année !

Galerie: Rallye Olympus ARA 2024