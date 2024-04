Le Salon de l'Automobile de Pékin 2024 bat son plein, et vous serez heureux d'apprendre qu'il ne s'agit pas uniquement de crossovers et de SUV. Après Mazda et sa nouvelle 6 électrique à propulsion, c'est au tour de Nissan de présenter deux berlines de son cru. L'Epoch est entièrement électrique, tandis que l'Evo est une hybride rechargeable et n'a rien d'une voiture de rallye Mitsubishi.

Créées en collaboration avec le partenaire local Dongfeng Motor, ces berlines sont considérées comme des concepts, mais elles seront produites en série. Lors de la conférence de presse, le PDG de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré qu'elles étaient "très proches de la réalité", le développement ayant déjà commencé. L'objectif est de commercialiser l'Epoch d'ici un an, tandis que l'Evo sera commercialisée plus tard.

Concept Nissan Epoch

Les deux berlines semblent être de taille similaire, mais nous pensons que l'Evo a un design plus audacieux, avec une ligne de toit plus racée et un plus beau derrière. Nissan ne montre que l'intérieur de l'Evo, qui adopte une approche minimaliste à la Tesla en regroupant toutes les commandes sur un grand écran ressemblant à une tablette. Contrairement à la Model 3, il y a toujours un tableau de bord numérique qui semble être un peu plus grand que la norme de l'industrie.

Concept Nissan Evo

Bien qu'elle porte le nom Evo qui rappelle les berlines performantes, c'est une voiture "parfaite pour les escapades du week-end et la création de moments spéciaux pour toute la famille", selon Nissan. Les deux modèles s'affronteront sur un marché très encombré, car les constructeurs automobiles actifs en Chine proposent encore de nombreuses berlines dans de multiples segments. La nouvelle Volkswagen Passat Pro est un exemple pertinent, car aucun autre marché ne propose cette berline.

Bien entendu, Nissan ne pouvait pas manquer l'occasion de présenter quelques SUV à Pékin. L'Epic électrique et l'Era hybride rechargeable suivent le même langage de conception que les deux berlines et devraient arriver sur le marché dans les trois prochaines années. L'Epic dispose d'une recharge bidirectionnelle tandis que l'Era dispose d'une suspension pneumatique, de sièges à gravité zéro et de quatre roues motrices.