Honda présentera sa nouvelle série de véhicules électriques "Ye" au Salon international de l'automobile de Pékin, ce mois-ci. Ces nouveaux véhicules rejoindront la gamme existante de voitures électriques e:N Series du constructeur automobile, déjà en vente en Chine, et ils le seront également d'ici la fin de l'année.

Les deux premiers modèles qui arriveront sont les Ye P7 et Ye S7. Le duo sera conçu sur une plate-forme EV inédite et sera disponible en configurations à moteur unique, à propulsion arrière et avec une transmission intégrale. Honda affirme qu'elle adaptera les variantes RWD "pour offrir une maniabilité sportive et nette" tout en orientant les versions AWD vers "une puissance élevée et une maniabilité particulièrement réactive".

Galerie: Honda Ye Series EVs (Chine)

8 Photos

Les photos montrent les deux véhicules électriques sous quelques angles seulement, mais ils semblent similaires. Cependant, les deux ont des façades avant distinctes, le style de la S7 étant un peu plus sportif que celui de sa sœur.

La marque envisage également de lancer de futurs modèles de production basés sur le concept Ye GT. La GT a un profil de coupé (elle ressemble à une S7 écrasée) avec un nez plus pointu, des phares plus élégants, sans revêtement et un profil large et bas. Honda n'offre pas grand-chose concernant les spécifications de la GT, mais a déclaré avoir conçu le véhicule électrique "pour offrir l'expérience de conduite ultime". Ce sera également la première automobile Honda à disposer d'un grand écran pour le passager avant.

Les modèles, de production, basés sur le concept Ye GT arriveront chez les concessionnaires en Chine d'ici la fin de 2025. La société prévoit d'introduire 10 nouveaux véhicules électriques sur le marché chinois d'ici 2027, dont six seront de nouveaux modèles de la série Ye. Sa dernière série de véhicules électriques fait partie du plan du constructeur automobile visant à orienter sa gamme vers des véhicules entièrement électriques en Chine d'ici 2035.