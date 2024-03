Ce qui n'était au départ qu'une rumeur dans les médias japonais en début de semaine a été officiellement confirmé. Honda et Nissan ont signé un protocole d'accord portant sur une étude de faisabilité visant à explorer le potentiel des véhicules électriques développés conjointement. Si les deux constructeurs automobiles parviennent à un accord, le partenariat pourrait également inclure une collaboration en matière de logiciels.

La collaboration n'en est qu'à ses débuts, mais si Nissan et Honda signent un accord, le plan est de canaliser les efforts vers "les plateformes logicielles automobiles, les composants de base liés aux VE et les produits complémentaires". La partie logicielle pourrait concerner les technologies de sécurité et/ou de conduite autonome puisque le communiqué de presse publié par les deux entreprises parle de "zéro accident mortel de la circulation". Il inclut également un objectif commun d'atteindre la neutralité carbone.

Selon un communiqué publié par Nikkei Asia il y a quelques jours, Nissan et Honda souhaitent développer une nouvelle plateforme exclusivement destinée aux véhicules électriques. La collaboration pourrait s'étendre à l'ingénierie commune des véhicules électriques. En outre, les constructeurs japonais pourraient mettre de l'argent en commun pour acheter un groupe motopropulseur et des batteries communs pour les véhicules électriques.

Un partenariat permettrait non seulement d'accélérer le développement, mais aussi de réduire les coûts de recherche et de développement. Honda ne travaille plus avec General Motors pour co-développer des crossovers électriques abordables, et le fait qu'elle cherche un nouveau partenaire n'est donc pas une surprise. La collaboration avec GM devrait se limiter à la Honda Prologue et à l'Acura ZDX sur la plateforme Ultium.

Nissan a un partenaire en la personne de Renault en ce qui concerne les VE et d'autres types de véhicules. La Micra de nouvelle génération sera fortement basée sur la Renault 5 renaissante. Elle utilisera environ 80 % des mêmes pièces et entrera en production en 2026 à l'usine Renault de Douai, dans le nord de la France.

Alors que la concurrence chinoise s'intensifie et que le groupe Volkswagen et Stellantis redoublent d'efforts dans le domaine des VE, Nissan et Honda ne veulent pas rester à la traîne. Toutefois, comme les deux entreprises viennent de signer un protocole d'accord, il est peu probable qu'une plateforme/voiture développée conjointement voie le jour dans les prochaines années, à condition qu'un accord final soit conclu.

