Le fait d'assister à un rallye où le monde de l'automobile, sous ses différents aspects, est le fil conducteur de la journée, est toujours une raison de se réjouir. Qu'il s'agisse de voitures de sport classiques ou modernes, de motos de différentes époques, d'autobus, de camions ou de tout "artefact" doté d'un moteur, tous ont leur place et leur importance dans un événement comme Autopía 2024.

Cette année, c'était la troisième édition d'Autopía, qui s'est progressivement imposée comme le lieu de référence et de culte pour ceux qui vivent la culture automobile à la première personne et qui veulent partager leur passion avec tous les participants.

Il s'agit d'un événement qui n'est pas seulement une journée créée pour les "fans" d'automobile, mais dont les créateurs ont pour objectif de transmettre cette passion à tous. C'est pourquoi plus de six mille personnes se sont rendues dans la forêt de Santander, en Espagne, le samedi 20 avril dernier, pour une journée à partager en famille et entre amis dans un environnement unique.

L'événement était divisé en plusieurs zones, dans les installations d'El Bosque, ce qui offrait une occasion unique de découvrir les voitures qui faisaient partie de l'événement à chaque étape. Lors de cette édition, plus de 1 000 modèles ont été répartis sur 70 hectares. Classiques, supercars, voitures préparées, versions spéciales, motos... bref, tous ceux qui racontent une histoire ont leur place à Autopía.

Motor1.com était activement présent à l'événement, arborant une Hyundai Ioniq 5 N flambant neuve, l'impressionnant modèle 100 % électrique du constructeur coréen, dont les deux moteurs électriques (un pour chaque essieu) développent une puissance de 650 ch. Sans aucun doute, le compagnon idéal pour participer au Motor1 Tour, que nos confrères espagnols organisent dans différentes régions de la péninsule ibérique avec leurs lecteurs.

De même, les participants ont pu profiter d'une offre gastronomique variée, composée de dizaines de foodtrucks, indispensables pour faire une pause et se reposer après une journée d'exposition.

Il n'y avait pas seulement des véhicules, mais aussi une variété d'activités pour compléter la journée. Du "face painting" pour les enfants présents, à un incroyable espace canin conçu en collaboration avec Barbour, en passant par des concerts, des circuits de voitures radiocommandées et des expositions aériennes d'avions et d'hélicoptères.

Cette année, l'un des invités vedettes était le designer Maurizio Corbi (Pininfarina), qui a parlé de ses créations, rendu hommage à la Lamborghini V12 mid-engine et au regretté Marcello Gandini, et célébré le 60ème anniversaire de la Ford Mustang d'une manière spéciale.

Le musée de la moto "Made in Spain" d'Alcalá de Henares, à Madrid, a également participé à l'événement pour rapprocher les motos classiques de tous les passionnés. Il y avait également des modèles historiques de la Guardia Civil, des fourgonnettes et plusieurs modèles tout-terrain à l'allure spectaculaire.

Dans la zone du lac, les visiteurs ont pu admirer des modèles uniques et peu connus. Il s'agit d'Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Laraki, Volkswagen, Mini, Porsche...