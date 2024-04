La Classe S de Mercedes-Benz est depuis de nombreuses décennies la référence dans la classe de luxe. Pour la firme de Stuttgart, ce modèle joue un rôle important, surtout depuis que le CEO, Ola Källenius, a réorienté la politique des modèles en mettant encore plus l'accent sur la classe de luxe. Ce vaisseau amiral doit donc toujours être maintenu à la pointe de la technologie pour pouvoir résister à la forte concurrence.

Pour la nouvelle année modèle, Mercedes a donc modifié la série 223 avec précaution. Il ne s'agit toutefois pas d'une véritable mise à jour du modèle, également connue sous le nom de "MOPF".

La nouvelle Classe S se présente sous un jour esthétique et technologique légèrement revalorisé. Il est possible de commander le dernier millésime depuis fin avril 2024. Les premiers véhicules arriveront chez les partenaires commerciaux fin juillet (Europe), fin août (États-Unis) ainsi qu'en septembre (Chine). Le choix des couleurs extérieures a été élargi avec "argent vert métallisé" et "brun velours métallisé". L'équipement de série déjà très complet est complété par des appuie-tête confort à l'avant avec des coussins supplémentaires.

Sur le plan technique, les choses ont également évolué : avec la fonction "changement de voie automatique" (Automatic Lane Change, ALC), le constructeur propose désormais en Europe un perfectionnement des systèmes d'assistance à la conduite dans le domaine de la conduite autonome de niveau 2. Le changement de voie automatique est pris en charge sur les autoroutes à deux voies de circulation séparées, mais il est encore limité à 140 km/h au maximum. Sur les modèles Classe S modifiés en 2024, cette fonction est installée en usine. Le changement de voie automatique fait partie intégrante de l'assistant de distance actif "DISTRONIC" avec assistant de direction actif.

Mercedes-Benz élargit son offre de streaming vidéo avec le service RIDEVU de Sony. Les éléments de commande et les fonctions ont été spécialement développés pour l'utilisation en voiture. L'interface utilisateur du MBUX a également été optimisée et selon le constructeur, les propositions de stationnement assisté se trouvent désormais de manière plus intuitive dans le menu et devraient ainsi être plus faciles à utiliser pour les clients. En outre, l'utilisation du pré-équipement "clé numérique du véhicule" est également prévue à l'avenir pour les appareils Android.

La Classe S dispose également d'un système de rappel de présence. Celui-ci peut contribuer à attirer l'attention sur des personnes éventuellement laissées à l'arrière du véhicule. Il s'active et se désactive automatiquement dès que l'ouverture prolongée de la porte arrière laisse supposer la présence de personnes ou d'animaux à l'arrière.

Toutes les variantes de la Mercedes-Benz Classe S, y compris l'hybride et la Mercedes-Maybach Classe S, ainsi que l'EQS sortent des chaînes de production de l'usine 56. Avec une production flexible, efficace et numérique, elle incarne l'avenir de la production, du moins tel que Mercedes-Benz l'imagine.