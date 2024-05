Les rives du lac de Côme s'apprêtent à accueillir les voitures les plus exclusives de la planète. Du 24 au 26 mai prochain se tiendra le Concorso d'Eleganza Villa d'Este, qui accueillera cette année encore des voitures de collection, des concept-car et des supercars.

Des modèles seront également exposés dans le cadre du FuoriConcorso, qui se tient traditionnellement à la Villa del Grumello et à la Villa Sucota, et dont l'entrée est gratuite. Parmi les voitures exposées, le tout premier exemplaire de l'AGTZ Twin Tail conçu par Zagato.

Une "queue" personnalisable

Le Twin Tail rend hommage à l'Alpine A220, qui a jadis participé aux 24 heures du Mans. Basé sur l'A110 moderne, l'un des éléments distinctifs de l'AGTZ est son design sophistiqué à l'arrière.

La double "queue" de l'AGTZ

En effet, la "queue", entièrement en fibre de carbone, est amovible, ce qui permet aux propriétaires de moduler l'apparence de la voiture en fonction de leurs goûts et de leurs besoins (par exemple, pour faciliter les manœuvres de stationnement), en passant d'un profil élégant et aérodynamique à une configuration plus compacte et plus sportive.

Destiné à un public très restreint

Aucune information précise sur le moteur n'a été donnée, mais il est raisonnable de penser que l'AGTZ partage le groupe motopropulseur de l'Alpine A110. Ainsi, sous le capot de la Twin Tail devrait se trouver un quatre cylindres 1.8 turbocompressé de 300 ch et une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports.

AGTZ Twin Tail, l'arrière

Pour rappel, sur l'A110 R, cette motorisation permet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes et une vitesse de pointe de 285 km/h.

Mais au-delà des performances, un autre aspect essentiel pour les 19 clients qui parviendront à s'emparer de la Twin Tail est la personnalisation.

Zagato AGTZ Twin Tail, l'assemblage final

Sur l'AGTZ, il est possible de personnaliser l'intérieur et de choisir parmi une large gamme de livrées et de combinaisons de couleurs. Les premiers exemplaires présentés par Zagato étaient proposés dans les tons bleu et blanc, plus une troisième variante avec une livrée "Hommage" qui rappelle les couleurs du drapeau français : bleu, blanc et rouge.

Le prix de la Twin Tail est d'environ 650 000 euros, soit nettement plus que les quelque 114 000 euros nécessaires pour l'A110 R, le modèle sur lequel est basée l'AGTZ.