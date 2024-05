La voiture que vous voyez ici ne ressemble guère à l'emblématique Bricklin SV-1 des années 1970. Toutes deux ont deux sièges, des portes non conventionnelles, et portent la marque Bricklin. En revanche, la 3EV que vous voyez ici est une classe à part... pour le meilleur et pour le pire.

Il existe une autre similitude entre cette Bricklin et sa prédécesseure : toutes deux sont réelles. Visionary Vehicles est l'entreprise qui fabrique la nouveau-née, apparue pour la première fois en 2020 sous la forme d'un rendu. Franchement, nous voyons presque toutes les semaines des rendus de voitures proposées, dont beaucoup ne dépassent jamais le stade de l'idée. Imaginez donc notre surprise lorsque nous sommes tombés sur des vidéos publiées sur le site web de Visionary Vehicles montrant un prototype 3EV en action.

Les détails sont encore minces, mais nous savons qu'il s'agit d'un véhicule électrique à trois roues utilisant une construction de type "body-on-frame" avec le bloc-batterie monté au centre entre les rails du châssis. La puissance est inconnue, mais le site web promet de "superbes performances" ainsi qu'une "expérience de conduite luxueuse". Les schémas de la société semblent montrer un seul moteur électrique à l'avant, la batterie étant montée au centre, ce qui donne à la voiture une bonne répartition du poids. Une autonomie de plus de 440 km est mentionnée, mais les détails concernant les vitesses de chargement, le poids du véhicule ou le groupe motopropulseur ne sont pas connus.

La 3EV est "conçue par des concepteurs de voitures de course", selon le site web de Visionary Vehicles. Le nom de Panoz Engineering est cité, ainsi que MTV Concepts et Mike Vetter pour la fabrication des prototypes. Andreas Haase est également cité pour le style, qui ne ressemble à rien d'autre sur la route.

Le visage haut et les doubles grilles font paraître le museau de la BMW Série 4 plus petit. Les lignes carrées à l'avant cèdent la place à des formes fastback fluides à l'arrière, bien qu'il faille s'habituer à l'absence de passages de roues.

Cette nouvelle Bricklin n'est pas qu'une simple maquette roulante. Nous découvrons un intérieur complet avec un cockpit numérique qui n'est pas sans rappeler celui de Mercedes-Benz. L'ensemble du tableau de bord et de la console s'illumine, avec au centre un écran d'info-divertissement dédié aux fonctions du véhicule. Le site web mentionne des fonctions telles que l'affichage tête haute, les sièges chauffants à commande électrique, les mises à jour automatiques et d'autres éléments courants dans les voitures modernes. Des équipements de pointe comme les freins antiblocage et l'antipatinage sont également mentionnés, de sorte que nous soupçonnons la 3EV d'être pauvre en systèmes d'aide à la conduite.

Cela devrait également être le cas pour votre compte en banque. Visionary Vehicles indique que le prix de départ de la 3EV sera de 28 980 dollars (26 650 euros). Une version améliorée, appelée 3EVX, sera proposée à partir de 38 980 dollars (35 830 euros), mais il y a un hic évident : Il n'y a aucune mention de la date à laquelle la production pourrait commencer. D'ailleurs, il n'y a aucune mention d'un calendrier de développement, de précommandes ou de l'endroit exact où les acheteurs peuvent se procurer un véhicule.

Mais un prototype fonctionnel est un grand pas vers la production. Reste à savoir si cela se produira réellement. Nous sommes d'un optimisme prudent.