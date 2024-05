Huit montres de Michael Schumacher datant de son époque en Formule 1 ont été vendues pour plus de 3,5 millions de livres sterling lors d'une vente aux enchères qui a été retardée en raison d'une cyber-attaque.

La collection personnelle du septuple champion du monde de F1 a atteint un total de 4 millions de francs suisses (3,5 millions de livres sterling).

La collection devait être mise sous le marteau à la maison de vente aux enchères Christie's à Genève lundi, mais elle a été reportée à mardi en raison d'une cyber-attaque.

L'objet qui a le plus attiré l'attention est un Vagabondage 1 en platine, unique en son genre, qui avait été commandé pour Schumacher comme cadeau personnel de la part de son ancien patron chez Ferrari, Jean Todt.

La montre illustre le lien étroit entre Todt et le designer horloger François-Paul Journe, et comporte des symboles représentant les titres mondiaux de l'Allemand, le dessin de son casque et l'emblème du cheval cabré de Ferrari.

Elle est gravée d'une dédicace de Todt à Schumacher pour Noël 2004.

Elle a été vendue pour 1,5 million de francs suisses (1,66 million de dollars), ce qui correspond à l'estimation de 1,2 à 2,2 millions de dollars.

Un autre objet intéressant est une Audemars Piguet personnalisée commandée par Todt pour Schumacher à l'occasion de Noël 2003. Elle comporte une dédicace à ses six titres et intègre son casque de course rouge de l'époque. Cette montre a fait l'objet d'une enchère de 415 800 francs suisses.

« Les collectionneurs ont été très heureux de découvrir ces garde-temps chargés d'histoire », a déclaré Rémi Guillemin, responsable des montres de Christie's en Europe.

Schumacher reste l'un des pilotes de F1 les plus titrés de l'histoire et partage le record de sept titres mondiaux avec Lewis Hamilton.

Il s'est retiré de la F1 à la fin de l'année 2012, après un bref retour chez Mercedes, mais il a subi de graves blessures à la tête lors de l'accident de ski de l'hiver suivant, qui l'a plongé dans le coma. Depuis lors, son état de santé a été gardé secret par sa famille.