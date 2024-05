Chaque année en Italie, le lac de Côme est le théâtre du "Concorso d'Eleganza Villa d'Este". Un concours de beauté pour voitures et motos historiques. La beauté de la nature y rencontre, avec une pause intermédiaire de 40 ans depuis 1929, l'art du design et de l'ingénierie automobiles.

L'attention se porte avant tout sur les véhicules historiques exclusifs. Des gagnants de ventes aux enchères fraîchement élus s'y donnent rendez-vous avec des valises d'argent bien remplies. Des concepts cars, des études de design et des prototypes sont également récompensés chaque année. L'année dernière, la grande gagnante était la Pagani Huayra Codalunga.

Galerie: BMW Concept Skytop (2024)

2 Photos

Cette année, BMW apporte au rendez-vous de la Villa Elba une étude de design à deux places, rendant hommage à la Z8 et à la 503. Ce qui frappe à l'avant, ce ne sont pas seulement les phares étroits. Les unités LED sont les phares automobiles les plus plats actuellement disponibles et ont été spécialement développés pour l'étude.

La calandre BMW, éclairée et dessinée horizontalement, qui n'est pas du tout monstrueuse mais plutôt délicatement élégante, attire également l'attention. En effet, ceci rappelle l'avant de la Z8, mais avec un nez de requin effilé, sans les yeux écarquillés distinctifs. Les références à la voiture de fonction de 007, le roadster légendaire BMW Z8, ont été choisies à dessein.

BMW qualifie de "fluide, sportive et élégante, mais aussi athlétique et musclée" l'expression de la forme qu'elle a choisie. La ligne latérale évasée et bombée rappelle en revanche l'élégance d'une 503 dans sa version étirée et puissante.

"La BMW Concept Skytop présente un design unique et exotique dans

la tradition du Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Elle offre une combinaison de dynamique de conduite et d'élégance au plus haut niveau." - Adrian van Hooydonk, directeur du design de BMW Group, à propos du concept-car.

Certains observateurs peuvent en revanche se sentir proches d'une sorte de Série 8 Targa.

BMW Concept Skytop (2024)

Les lignes doivent structurer le volume du véhicule et le diriger de manière ciblée vers l'arrière. Dans les portes, des ailettes intégrées remplacent les poignées de porte traditionnelles. Les jantes en alliage léger présentent des lamelles filigranes au niveau des rayons. Le maître de la peinture de BMW a travaillé de manière approfondie à l'arrière. La teinte brun rougeâtre utilisée pour le toit se fond dans l'argent à effet "chromshadow".

Derrière les deux sièges de la BMW Concept Skytop se trouve un arceau de sécurité recouvert de cuir qui donne du style à l'habitacle. Des ailerons latéraux, une vitre entièrement escamotable et des coques de toit également recouvertes de cuir et pouvant être rangées dans le coffre complètent le tableau.

La teinte brun rougeâtre se poursuit dans l'habitacle. Les sièges sont de style Budapest, droits et larges, qui s'adapteront certainement bien au style vestimentaire des visiteurs de la Villa Elba. Il en va de même pour certaines applications en cristal.

Sous le capot, comme sur la Z8, se trouve un moteur V8. BMW ne donne pas de détails à ce sujet, si ce n'est qu'il s'agirait du plus puissant actuellement. Il s'agit probablement du V8 de la série 8, qui développe 625 ch.