Pour 2025, vous ne pourrez pas commander une Porsche 911 à transmission manuelle. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne sera pas le cas à l'avenir.

Galerie: Porsche 911 GTS (2024)

2 Photos

La 911 de génération 992 vient de faire peau neuve, avec les nouvelles Carrera et Carrera GTS hybrides qui ont fait leurs débuts mardi (voir ci-dessus et dessous). Le reste de la gamme 911 2025 est complété par les Turbo, Turbo S et GT3 RS préexistantes. Le nouveau système hybride de Porsche marque la fin de la 911 Carrera GTS manuelle, et tous les autres modèles de la gamme sont uniquement automatiques, pour l'instant.

Galerie: Porsche 911 Carrera Cabriolet (2024)

2 Photos

Le levier de vitesse est toujours populaire

Bien que Porsche ne fasse pas de commentaires sur les futurs modèles par principe, vous pouvez parier que la gamme 992 rénovée sera étoffée avec de nombreuses autres variantes de modèles. Et les Porsche à transmission manuelle sont populaires : nous savons que sur les modèles dotés d'une boîte manuelle, les clients Porsche choisissent trois pédales et un levier dans environ 40 % des cas, et ce taux est encore plus élevé pour des voitures comme la 911 GT3.

24 Photos

Porsche a vendu 320 221 véhicules neufs en 2023, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2022. Bien entendu, le nombre de voitures manuelles est inférieur à 40 %, car de nombreux modèles de la gamme ne sont équipés que de la transmission à double embrayage PDK. Mais même en supposant que 20 % de toutes les 911 vendues l'étaient, cela nous apporte à plus de 64 000 voitures. Pour être honnête, c'est une hypothèse assez large, mais il est raisonnable de croire que Porsche vend un nombre décent de 911 manuelles, compte tenu de ce que nous savons. Et comme tous ses concurrents n'en font pas autant, proposer une boîte manuelle est un autre différenciateur utile pour Porsche et la 911. Il n'y a donc pas beaucoup de sens à annuler la boîte manuelle.

La transmission manuelle s'est avérée être une bonne affaire pour Porsche depuis le lancement de la 911 R en 2016 et le retour de la transmission manuelle sur la 911 GT3, un an plus tard. Une voiture à transmission manuelle est peut-être une niche, mais c'est quelque chose que les clients de Porsche adorent clairement, et nous aussi.