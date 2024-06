Les droits de douane que l'UE risque d'imposer sur les importations de voitures électriques chinoises sur le Vieux Continent pourraient ne pas trop affecter les performances des constructeurs asiatiques. C'est ce qu'affirment plusieurs analystes et experts du secteur, dont Matthias Schmidt de Schmidt Automotive Research.

Comme le rapporte Automotive News Europe, les fabricants chinois "pourront absorber l'augmentation des droits de douane en grande partie grâce à leurs marges bénéficiaires élevées", a expliqué M. Schmidt, précisant que "le client ne remarquera aucune différence". La question est très sensible et l'Union européenne devrait présenter un premier projet de droits de douane dans les prochains jours (ou la semaine prochaine au plus tard), un sujet qui est au cœur de la campagne électorale du Parlement européen qui se déroulera du 6 au 9 juin.

Prix des voitures chinoises en Europe

Selon les analystes, l'impact des droits de douane sur les voitures chinoises serait tout d'abord atténué par les marges élevées intégrées dans les prix de catalogue européens. Dès la fin du mois d'avril, le groupe Rhodium, un groupe de réflexion basé à New York et axé sur la Chine, a indiqué dans un rapport que les nouveaux droits de douane devraient être portés à 50 % (contre 10 % actuellement) pour avoir un impact réel.

S'ils sont portés à 30 %, "certains fabricants basés en Chine seront toujours en mesure de générer des marges bénéficiaires adéquates sur les voitures qu'ils exportent vers l'Europe en raison des avantages substantiels dont ils bénéficient en termes de coûts".

M. Schmidt est du même avis. L'analyste a expliqué à Automotive News que la banque d'investissement UBS a découvert que les constructeurs automobiles chinois ont un avantage de prix de 30 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, de sorte qu'en cas d'augmentation des droits de douane de 10 % à 25 %, il resterait une marge, bien qu'elle soit "étroite".

Prix en Chine et en Europe

Le nombre de véhicules électriques construits en Chine et vendus en Europe en 2023 était d'environ 300 000, avec une part de marché d'environ 19 %.

Rhodium a comparé les prix en Chine et en Allemagne et a constaté que, par exemple, la BYD Seal U coûte 21 769 euros dans le pays d'origine et 41 990 euros sur le marché allemand. Le BYD Atto 3, quant à lui, coûte 17 923 euros en Chine et 37 990 euros en Allemagne. BYD dispose donc d'une "grande marge de manœuvre pour ajuster les prix", commente Rhodium.

Toutefois, il convient de rappeler qu'en Chine, où la guerre des prix est serrée, les retombées sur les marges bénéficiaires de 2024 se font sentir.