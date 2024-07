Un pilote d'essai du constructeur de supercars Hennessey s'est sorti indemne d'un accident à plus de 400 km/h au volant d'une Venom F5 au Kennedy Space Center en Floride, plus tôt ce mois-ci, d'après le fondateur de la société dans un communiqué publié sur Instagram, samedi dernier.

John Hennessey a écrit que son équipe testait une nouvelle configuration aérodynamique pour la F5, une supercar de 1 817 chevaux sortie en 2020, lorsque le pilote d'essai a perdu le contrôle, heureusement sans gravité pour lui.

La cause de l'accident n'a pas été déterminée mais Hennessey a déclaré que son équipe travaillait à l'analyse des données pour déterminer la cause profonde de celui-ci :

"Je suis très reconnaissant envers notre équipe d'ingénieurs et de techniciens qui ont conçu et construit ce véhicule incroyablement solide. Nous sommes également très reconnaissants envers les premiers intervenants et le personnel du KSC pour leur réaction rapide afin d'assurer la sécurité de tous."