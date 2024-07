L’Europe automobile déçoit, mais ce n’est pas surprenant. L'évolution des immatriculations est au ralenti depuis des mois et en Europe (UE+AELE+Royaume-Uni), le premier semestre 2024 s'est terminé avec une croissance modeste : +4,4% par rapport à la même période en 2023.

Cependant, si l'on compare les chiffres avec ceux de la période pré-pandémique, donc le premier semestre 2019, la baisse est de 18,4%. Si l'on considère que le produit intérieur brut de la région a déjà retrouvé ses niveaux d'avant la crise, le secteur montre qu'il est en retard par rapport au contexte de l'économie.

Pour le seul mois de juin, en revanche, 1 310 989 voitures ont été immatriculées dans la zone, soit une hausse de 3,6 % en glissement annuel. Le résultat des voitures électriques, qui sans incitations ne décollent pas, donne également matière à réflexion.

Parts de marché par carburant

Au cours du premier semestre de cette année, la part des voitures à batterie en Europe occidentale est tombée à 13,9 %, contre 14,2 % au cours de la même période de l'année précédente. Même l'Allemagne a connu une baisse significative (de 15,8 % au premier semestre 2023 à 12,5 %).

Si l'on considère uniquement les chiffres européens, la part de marché des voitures à batterie a chuté au cours du mois dernier, passant de 15,1 % en 2023 à 14,4 %, celle des voitures à essence et diesel est passée de 49,6 % à 47,1 %, tandis que celle des hybrides a augmenté, passant de 24,4 % à 29,5 %.

Au cours du semestre, les immatriculations de voitures électriques ont augmenté de 1,3 % en Europe et de 1,6 % en Europe occidentale (UE+AELE+Royaume-Uni). Ceux des voitures hydroélectriques rechargeables ont baissé de 2,5% (+1,4% dans l'UE+AELE+Royaume-Uni), les hybrides ont enregistré une hausse de +22,3% (+21,2% dans l'UE+AELE+Royaume-Uni), les voitures à essence sont restées plutôt stables avec -0,5% (-1,5% dans l'UE+AELE+Royaume-Uni) et les voitures diesel ont perdu 7,4% (-7,9% dans l'UE+AELE+Royaume-Uni).

Qui a augmenté et qui a baissé

Au cours du premier semestre de l'année, en Europe Occidentale, l'équilibre entre les principaux groupes de voitures est resté relativement inchangé par rapport à l'année précédente. Les principales augmentations en termes d'unités immatriculées sont Mitsubishi, Honda et Volvo. Les Chinois SAIC Motors et les Japonais Suzuki et Toyota ont également progressé.