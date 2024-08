Les voitures de course Ferrari d'époque sont assez rares, et celles qui ont du succès le sont encore plus. C'est pourquoi il est si déchirant d'en voir une partir en flammes. Une vidéo et des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent une Ferrari 512M de 1971 (qui a terminé troisième cette année là), pilotée par le coureur américain Sam Posey, engloutie par les flammes alors qu'elle faisait le tour du circuit international de Watkins Glen le mois dernier.

On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on pense qu'une conduite de carburant cassée en est la cause. La vidéo commence avec la voiture déjà en feu : des flammes et de la fumée noire s'échappant de l'arrière. C'est un court extrait qui ne révèle pas les conséquences. Des photos publiées sur Facebook montrent la Ferrari arrêtée sur la piste avec des flammes déchirant la carrosserie arrière avant qu'une équipe de piste n'éteigne l'incendie. Une autre photo montre le pilote debout à l'extérieur de la Ferrari indemne, avec de la fumée blanche obscurcissant la voiture et l'étendue des dégâts.

Sam Posey a piloté une Ferrari 512M en 1971 pour le NART. Après avoir abandonné aux 12 heures de Sebring et aux 24 heures de Daytona, ce dernier s'est associé à Tony Adamowicz et a inscrit la 512M aux 24 heures du Mans. La voiture, une version modifiée de la 512S, était équipée d'un moteur V12 de 5,0 litres.

S'il s'agit vraiment de la Ferrari de Posey, nous espérerions rien de moins que le propriétaire actuel procède à une restauration complète si possible. L'incendie aurait duré environ quatre minutes avant l'arrivée d'une équipe, endommageant principalement la carrosserie. Il faudra attendre de voir si elle reprendra la piste un jour.