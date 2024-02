"Formule 1, par-ci. Drive to Survive, par-là." C'est tellement monotone.

La domination d'un jeune Hollandais de 20 ans incroyablement talentueux semble étouffante, rendue possible par une voiture imbattable construite par un homme appelé Adrian. La F1 crée de nouveaux fans presque par accident, malgré tous ses efforts pour les aliéner, gouvernée comme elle l'est par la FIA qui dysfonctionne régulièrement. Les fans de sport automobile sont désormais à la recherche d'une sensation d'euphorie, qui a toujours été devant nous. Cela a toujours été l'IMSA, et la course des 24 Heures de Daytona 2024 en est la preuve.

D'accord, nous allons aller droit au but. Oui, c'était les 23 heures et 58 minutes de Daytona cette année. Alors que Tom Blomqvist lance sa Cadillac V.Series-R à l'assaut de la Porsche 963 de Felipe Nasr dans les derniers tours, le drapeau à damier tombe plus tôt, 2 minutes pour être exact. L'arrivée était déjà très serrée, et cette mésaventure s'est ajoutée à l'intrigue. Mais pour être franc, la Cadillac n'avait pas le rythme nécessaire pour monter sur la plus haute marche du podium sans un coup de pouce de Dieu.

Malgré cela, une foule record s'est rendue au Daytona International Speedway pour assister à cette course de 24 heures. La fréquentation des courses n'a cessé d'augmenter, suivant en cela l'intérêt croissant pour les sports mécaniques depuis l'explosion de la popularité de la F1 aux États-Unis. Comme on dit, c'est un effet boule de neige. L'IMSA s'y prépare depuis le début.

Pas la FIA

À la neuvième heure de la course de Daytona, c'est le chaos, un mur de sons mélangés. Alors que je m'aventurais au sommet du labyrinthe des stands de Daytona, les échos des Lamborghini Huracan GT3 Evos à moteur V10 séparaient les cris des voitures LMP2 d'Oreca. Les V8 GTP de Cadillac ajoutent une pincée de saveur NASCAR à un paysage sonore luxuriant et brutal, les tonalités sont modulées par le sifflement aigu des turbocompresseurs.

Ma destination était le cœur des opérations de l'IMSA le jour même : le contrôle de la course. Pour la plupart des fans, il s'agit d'un lieu mystérieux, situé au-dessus de l'agitation, sans visage et sans autorité. Mais il a un mandat clair, en plus des drapeaux, de l'arbitrage et de l'intendance de la course, il faut: "faire en sorte que celle-ci soit divertissante".

C'est ici que les différences entre l'IMSA et la FIA deviennent plus claires. Alors que les séries de haut niveau de la FIA (F1, championnat du monde d'endurance) sont simplement organisées par la FIA, l'IMSA gère et promeut sa propre série, et possède plusieurs des circuits sur lesquels elle se déroule, dont celui de Daytona. L'IMSA est honnête quant à ses objectifs et à ses intentions. Elle sait que le divertissement est son "produit" et que des courses serrées et acharnées sont le moyen de maintenir l'intérêt des gens.

Au plus profond du bâtiment des stands de Daytona, un silence de bibliothèque étouffe le vacarme. Dans un couloir anodin, les portes portent des noms tels que "Penske" et "France" (comme Bill France), jusqu'à ce qu'une porte indique "Race Control". À l'intérieur, un réseau exigu de pièces et de couloirs contient tout ce dont les officiels ont besoin pour survivre 24 heures sur 24 - nourriture, couchettes et stockage de matériel - mais une pièce en particulier reste la plus importante. Elle est à deux niveaux et sombre, éclairée par des dizaines d'écrans diffusant des flux vidéo bruts, le chronométrage, des données en direct sur la piste et une grande horloge numérique. À l'extrémité, des fenêtres allant du sol au plafond offrent une vue imprenable sur l'autodrome. En bas, le personnel de l'IMSA travaille sur la production vidéo. En haut, c'est là que se déroule le contrôle de la course.

Mark Raffauf, directeur principal des opérations de course de l'IMSA, m'a fait monter les escaliers pour me faire découvrir de l'intérieur certains des processus les plus importants d'un week-end de course. Raffauf est un vétéran de 50 ans de l'IMSA et est présent depuis le tout début.

"Je me souviens de l'époque où nous faisions cela avec un crayon et du papier", plaisante M. Raffauf en me conduisant derrière un bureau en forme de V où travaillent cinq personnes, qui ont toutes les yeux rivés sur un ensemble vertigineux de flux vidéo bruts. La formation en V est le cœur du contrôle de la course, et c'est là que tous les coups sont donnés. "Nous disposons d'une équipe dévouée - les mêmes personnes - pour chaque événement", explique M. Raffauf. "Tout ce que vous voyez ici est emballé et transporté dans des camions à chaque événement IMSA à travers le pays. C'est joli ici", dit-il en faisant un geste vers la vue de Daytona, "mais nous nous installons normalement dans le sous-sol pour Long Beach".

Tout au long de la chaîne de commandement, en commençant par le directeur de course et en descendant jusqu'aux divers agents de liaison pour les signaleurs, la sécurité de la piste et les communications de l'équipe, la production vidéo est mise en place très tôt. L'IMSA n'est pas timide à ce sujet.

"Le divertissement est notre activité, la course est le produit", a déclaré M. Raffauf. Il est essentiel que les courses soient divertissantes et claires, c'est pourquoi l'IMSA gère les périodes de drapeaux jaunes comme elle le fait, en regroupant le peloton puis en retirant l'épingle du jeu. C'est ainsi que le GTP a été un véritable photo-finish. Et c'est ainsi qu'une course de 24 heures reste divertissante la plupart du temps.

Cela ne veut pas dire que l'IMSA n'est pas un organisme sportif, car elle l'est. La compétition est équitable, avec le fameux équilibre des performances qui étouffe ou libère les équipes, selon la personne à qui l'on s'adresse. Bien entendu, cet équilibre est lié à un examen minutieux en direct de chaque voiture. L'IMSA peut lire les données en temps réel tout au long de la course, en surveillant des paramètres tels que la pression de suralimentation, le couple aux essieux, le déploiement de l'énergie électrique et la pression des pneus. Si un élément est présent sur la voiture pendant la course, l'IMSA peut le contrôler.

Alors que la F1 et la FIA s'éloignent l'une de l'autre,l'une est une entreprise de divertissement et l'autre un organisme sportif, l'IMSA elle, combine les deux. Elle élimine les tensions politiques, améliore le produit et minimise la confusion pour les fans. En IMSA, tout le monde souhaite aller dans le même sens, avec des courses divertissantes et équitables.

Une fréquentation record

Tôt dans la matinée, après une longue nuit de course, un rayon de soleil de Floride est apparu à travers des nuages épars. Bien qu'il s'agisse de la 16e heure de course, les fans sont debout et se promènent dans le dense paddock de Daytona.

Assister à une course de l'IMSA ne ressemble pas vraiment à la Formule 1. Il n'y a pas beaucoup de barrières ou de laissez-passer mystérieux pour accéder aux acteurs principaux de l'événement. C'est comme dans Forza Horizon : Tout ce que vous voyez, vous pouvez y aller. Les seuls endroits où l'on m'a contrôlé l'accès étaient les infrastructures des équipes GTP et GTD, mais les fans peuvent toujours s'approcher de leurs héros et parler aux membres de l'équipe. L'atmosphère est accueillante et amicale, et les gens sont encouragés à se promener et à voir les voitures, à trouver de nouveaux endroits d'où regarder et à vivre la course à leur manière. C'est tout le contraire de l'attitude d'une course de F1 qui consiste à donner de l'argent et à se rendre dans les tribunes.

Pour enfoncer le clou, assister à une course de F1 coûte des centaines de dollars, plus probablement des milliers si l'on tient compte des prix abusifs pratiqués dans les hôtels. Un billet de base vous donne droit à une place assignée dans les tribunes. Ajoutez beaucoup plus d'argent si vous voulez assister à quoi que ce soit dans le paddock ou vous promener sur la grille de départ. La F1 peut même vous vendre une expérience de restauration de classe mondiale, mais elle coûte plus de quatre chiffres. En plus, vous ne pouvez pas aller dans beaucoup d'endroits pour voir les voitures, car la plupart des points de vue sont bloqués ou soumis à l'achat d'un billet.

Un billet de deux jours pour les 24 Heures de Daytona est vendu à partir de 75 dollars (soit 70 euros). La promenade sur la grille de départ est ouverte à tous. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Il y a des écrans géants partout pour suivre la course. Et la nourriture servie sur la piste est relativement bon marché. Pour un fan de course, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, vous n'avez pas les paillettes et le prestige d'une course de F1, mais ce qui compte, c'est d'être là et de ressentir le bruit de la course et l'ambiance de cette course mythique.

Avec le GTP, l'IMSA a finalement réussi à réunir une partie de ces équipes stars. Grâce à son unification avec les règles LMDh de la FIA, elle permet aux équipes de courir à la fois en IMSA et en WEC sans avoir à développer deux voitures spécifiques. Les constructeurs automobiles peuvent ainsi produire leurs voitures à plus grande échelle. Qui dit marketing dit budget. Le budget permet d'obtenir un terrain plus compétitif et plus engageant. Le soutien des constructeurs, apporte les gros sous dont les séries de courses ont besoin pour prospérer. Le reste dépend de l'IMSA et de sa volonté afin d'attirer les fans.