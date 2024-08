Pensez à une Audi, qu'elle soit neuve ou vintage, SUV ou berline, voiture de sport ou citadine, elle aura certainement les quatre anneaux. Mais si le logo de l'entreprise allemande, semble indispensable pour tout modèle, cette règle pourrait ne plus être respectée à l'avenir.

Selon les informations détenues par Reuters, les futures Audi développées en collaboration avec l'entreprise SAIC, et destinées au marché chinois, pourraient ne pas avoir le logo aux quatre anneaux.

De vraies Audi

La décision du constructeur allemand serait due précisément à la collaboration avec SAIC, pour reconnaître son précieux soutien au développement des futurs véhicules électriques qui, selon les prévisions, seront au nombre de neuf d'ici 2030.

Audi Grandsphere Concept

Les sources citées par Reuters n'ont pas fourni plus de détails et nous ne savons donc pas si la nouvelle gamme de modèles (connue en interne sous le nom de Purple) aura un logo différent, avec l'inscription d'Audi ou autre chose. Cependant, nous ne devrions pas attendre longtemps pour le savoir. Toujours selon ces sources, un premier concept car né de la collaboration entre Audi et SAIC sera présenté en novembre et pour l'occasion, les dirigeants des deux marques pourraient illustrer les projets futurs.

Interrogé par Reuters, Audi n'a pas commenté ces rumeurs, les qualifiant de simples spéculations. Saic a plutôt déclaré que les prochaines voitures électriques seront de "vraies Audi". Reste à savoir ce que cela signifie exactement...