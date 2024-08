Le T-Roc, qui est essentiellement une version crossover de la Golf. Ce qui le différencie de presque tous les autres modèles surélevés, c'est sa version cabriolet. Oui, un crossover avec un toit en tissu rabattable électriquement est disponible en 2024.

Selon les chiffres de vente publiés par Dataforce et cités par Automotive News Europe, cette voiture est le cabriolet grand public le plus vendu jusqu'à présent cette année. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette bizarrerie à deux portes est en tête des classements des ventes jusqu'en juin. Au cours des six premiers mois de l'année, 6 110 personnes en ont acheté un. C'est en fait 22,7 % de moins qu'au premier semestre 2023, mais toujours suffisant pour s'emparer confortablement de la première place.

Alpine dans le top 3 (oui, oui)

La puissante Mazda Miata a dû se contenter de la deuxième place, avec 3 545 voitures vendues. Il s'agit d'une baisse de 15 %, bien qu'elle soit probablement due en partie au passage de la ND2 à la ND3. Les chiffres pourraient s'améliorer au cours du second semestre 2024, mais le moteur 2,0 litres étant désormais abandonné en Europe, nous n'en sommes pas si sûrs.

L'Alpine A110 occupe la dernière place du podium, car Dataforce regroupe les ventes de cabriolets grand public avec celles des coupés. La voiture de sport à moteur central est proposée uniquement avec un toit métallique fixe, bien qu'il y ait eu un modèle unique à toit ouvert avec une transmission électrique il y a quelques années. Dans l'intervalle janvier-juin 2024, 2 563 personnes ont acheté le coupé sportif propulsé par un moteur à essence turbocompressé de 1,8 litre d'origine Renault, partagé avec la défunte berline sportive Megane RS. La demande a bondi de 47,6 %.

La médaille d'argent pour le T-Roc

Bien que le T-Roc soit le cabriolet le plus vendu en Europe, il a dû se contenter de la deuxième place au classement général, derrière la Mini, qui est répertoriée séparément dans le segment premium. La marque appartenant à BMW a vendu 11 140 unités, soit 11,6 % de moins qu'à la même période en 2024.

La Porsche 911 a terminé à la deuxième place du classement des cabriolets de luxe, avec des livraisons en hausse de 5,1% à 5.784 véhicules. La BMW Série 4 Cabriolet est arrivée en troisième position, avec 4.714 unités (-21,7%).

Le T-Roc classique a été le modèle le plus populaire dans le segment des petits SUV/crossovers, Volkswagen ayant livré 105 332 exemplaires (+1,7 %). L'entreprise basée à Wolfsburg a confirmé qu'un modèle de deuxième génération était prévu, ce qui suggère qu'il s'agirait de sa dernière nouvelle voiture à moteur thermique pour le marché européen.