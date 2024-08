Chaque jour de l'été, c'est la même histoire. Vous laissez votre voiture au soleil, ne serait-ce qu'une demi-heure et, lorsque vous remontez à bord, la température à l'intérieure est suffocante. Un classique de cette saison, qui a un impact direct sur notre santé, mais aussi sur la consommation d'énergie, avec le climatiseur poussé au maximum pour refroidir le plus vite possible un environnement qui peut facilement atteindre 50-60°C.

Tout cela ne sera peut-être bientôt plus qu'un souvenir, car Nissan mène une série d'expériences sur une peinture capable de refroidir la voiture.

Premiers résultats

En novembre 2023, Nissan a commencé un test de 12 mois à l'aéroport international Haneda de Tokyo. En coopération avec Japan Airport Terminal Co, Ltd, Radi-Cool Japan et le service aéroportuaire d'All Nippon Airways (ANA), la peinture a été appliquée sur un véhicule Nissan NV100 utilisé par ANA.

Peinture réfrigérante de Nissan

Les premiers résultats sont prometteurs, puisque le NV100 garé au soleil a enregistré des températures de carrosserie inférieures de 12°C et des températures intérieures inférieures de 5°C à celles du véhicule doté d'une peinture conventionnelle.

Comme indiqué plus haut, un habitacle plus frais en été n'augmente pas seulement le confort, mais réduit également l'utilisation de la climatisation, ce qui diminue la consommation de carburant des véhicules à moteur thermique et préserve la charge de la batterie, et donc l'autonomie, des voitures électriques.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Développée en collaboration avec Radi-Cool, une entreprise spécialisée dans les technologies de refroidissement par rayonnement, cette peinture contient des métamatériaux synthétiques aux propriétés inconnues dans la nature.

Les capacités de refroidissement de la peinture Nissan sont dues à deux particules microscopiques qui réagissent à la lumière. L'une d'entre elles réfléchit les rayons infrarouges proches du soleil, responsables de l'échauffement des peintures conventionnelles, tandis que l'autre génère des ondes électromagnétiques qui dissipent la chaleur. L'action combinée de ces particules réduit la température des surfaces extérieures du véhicule, telles que le toit, le capot, les portes et les panneaux.

Le projet est dirigé par le Dr Susumu Miura, cadre supérieur et expert au laboratoire des matériaux et traitements avancés du centre de recherche de Nissan.

Bien que la peinture à refroidissement radiant ne soit pas nouvelle, elle est généralement utilisée dans les bâtiments et se caractérise par une forte densité, nécessite une application au rouleau et peut laisser des résidus. Le principal défi pour Nissan est de créer une peinture légère qui puisse être appliquée avec un pistolet à peinture et qui réponde aux normes de qualité de l'entreprise.

Depuis le lancement du projet en 2021, Miura et son équipe ont testé plus de 100 échantillons et s'efforcent d'obtenir une épaisseur de peinture de 120 microns, six fois supérieure à celle des peintures traditionnelles, qui résiste au sel, à l'écaillage, au décollement, aux rayures et aux réactions chimiques, tout en conservant l'intensité de la couleur et la réparabilité.

L'équipe Miura continue de développer des solutions plus fines qui offrent les mêmes performances de refroidissement et une large gamme d'options de couleurs. Il ne reste plus qu'à attendre les premières applications en série.