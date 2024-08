Toyota sait faire des petites voitures puissantes. Nous pensons toujours évidemment à la GR Yaris, mais il est dommage qu'il n'y ait jamais eu de GR Aygo. Du moins presque jamais : en 2008, la marque a présenté en Angleterre le concept Aygo Crazy. Top Gear avait alors déclaré : "Ils appellent ça un karting avec un toit. Nous, nous la qualifions d'inquiétante".

Retour dans le passé

En 2008, Toyota est encore active en Formule 1 lorsqu'elle présente l'Aygo Crazy au London Motor Show. Sur les photos de presse, Timo Glock, pilote de l'équipe de F1 de Toyota, est présent. L'Aygo Crazy, qui fait ses débuts en public au British International Motor Show de Londres, est un modèle unique, une "supercar de shopping" selon le constructeur, qui pousse à l'extrême les caractéristiques essentielles de l'Aygo.

Galerie: Toyota Aygo Crazy Concept (2008)

4 Photos Toyota

L'Aygo Crazy, qui s'inspire davantage de l'esprit du rallye du groupe B que de celui du drift D1, est une voiture qui met l'accent sur le plaisir de conduire : sans aides électroniques à la conduite, sans direction assistée et sans ABS, elle est comme un karting avec des portes et un toit.

Certes, c'est clairement une Aygo, mais avec sa carrosserie sur mesure, ses jantes de 17 pouces et ses puissants pneus Goodyear de taille 225/45, elle a nettement plus de puissance. Il y a même un lien direct avec l'héritage sportif de Toyota, puisque l'aileron arrière de l'Aygo Crazy en fibre de carbone est une pièce directement dérivée des voitures de course de la série américaine Champ Car.

Toyota Toyota Aygo Crazy Concept (2008) Toyota Toyota Aygo Crazy Concept (2008)

L'Aygo Crazy est équipée du moteur 1.8 VVT-i qui a propulsé la dernière génération de la Celica et de la MR2 Roadster. Il est monté à l'arrière et entraîne les roues arrière via la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports du roadster. Grâce à l'installation d'un kit de conversion turbo de Toyota Motorsport, la puissance passe à 197 ch et le couple à 240 Nm.

Si l'on compare cette puissance aux 68 ch et 93 Nm que l'Aygo de série mettait sur la route à l'époque, on se rend compte qu'il s'agit d'un tout autre type de machine.

Pour faire face à la puissance accrue du moteur, un système de refroidissement sur mesure a été mis au point, avec un énorme radiateur en aluminium monté à l'avant, idéal pour les interminables donuts qui fument des pneus et attirent le public.

Toyota Toyota Aygo Crazy Concept (2008)

Avec un poids de seulement 1 050 kg, l'Aygo Crazy atteint une vitesse maximale de 204 km/h, mais la vitesse n'est pas sa caractéristique essentielle : cette machine est là pour répondre aux ordres du conducteur.

La suspension provient de la MR2 Roadster, avec des jambes de force MacPherson à l'avant et à l'arrière. Les amortisseurs réglables Tein assurent une conduite dynamique, et les voies avant et arrière sont plus larges d'un pouce que sur l'Aygo standard.

L'intérieur, qui a été amélioré par le spécialiste Coachtrimmers O'Rourke, dispose de sièges sport spécialement conçus avec des ceintures de sécurité à quatre points et une cage de protection complète contre le retournement.

Toyota Toyota Aygo Crazy Concept (2008)

À cela s'ajoutent des autocollants Aygo Crazy accrocheurs et la plaque d'immatriculation T2 4YGO (Aygo avec turbocompresseur et deux sièges). Toyota UK, plein d'enthousiasme, dit à l'époque qu'il veut prouver que cette Aygo est peut-être folle, mais qu'elle est une folie inoubliable.