La gamme tout-terrain de Toyota pourrait être élargie très prochainement. Selon Autocar India, la production du nouveau FJ Cruiser, un modèle compact qui sera vendu, au moins dans un premier temps, en Thaïlande, débutera en novembre. Le média asiatique rapporte également les premières informations sur ce tout-terrain, qui pourrait également arriver en Europe dans un avenir proche sous une forme complètement différente.

La recette pour l'Asie du Sud-Est

Selon Autocar India, le FJ Cruiser (héritier du modèle du même nom produit de 2006 à 2022, mais jamais commercialisé en Europe) devrait être basé sur une version modifiée de la plateforme IMV, dont sont également dérivés le Hilux et le Fortuner.

Concept Toyota Compact Cruiser EV

Cette Toyota aura un style plutôt caisson et robuste, avec des passages de roues musclés et un style général inspiré du concept Compact Cruiser EV présenté il y a quelques années. Il devrait avoir un empattement de 2,75 mètres et une longueur de moins de 4,5 mètres, tandis qu'en termes de moteurs, nous attendons des diesels de 2,4 et 2,8 litres.

Ces derniers sont des moteurs qui conviennent certainement aux marchés de l'Asie du Sud-Est, mais qui ne sont pas intéressants pour l'Europe, ne serait-ce que pour des raisons réglementaires liées aux émissions. C'est pourquoi le modèle destiné au Vieux Continent pourrait être complètement différent.

La version européenne

Pour l'Europe, Toyota pourrait opter pour une formule spécifique, peut-être basée sur une plateforme plus récente comme la TNGA et avec des groupes motopropulseurs électrifiés.

L'apparence du modèle pourrait être similaire à celle suggérée par notre rendu, dans lequel nous imaginons des formes résolument personnelles et peu éloignées du Compact Cruiser susmentionné.

Le "bébé" Toyota Land Cruiser, rendu par Motor1.com

Sous le capot, nous pourrions trouver des motorisations mild hybrid, full hybrid ou plug-in hybrid et la présence d'éventuelles versions 100% électriques n'est pas à exclure. Cependant, Toyota n'a pas encore communiqué d'informations officielles à ce sujet et il faudra attendre encore quelques mois pour en savoir plus.