Maintenant que le nouveau Land Cruiser est devenu plus exclusif que jamais, Toyota pourrait se doter d'un petit SUV à un prix beaucoup plus abordable.

En principe, la marque japonaise dévoilera cette année un 4x4 concurrent du Suzuki Jimny, connu jusqu'à présent sous le nom de "mini Land Cruiser". En effet, il aura également un look rétro et sera basé sur le concept Toyota Compact Cruiser EV.

Mais non, ne pensez pas qu'il sera 100 % électrique, car les rumeurs suggèrent qu'il sera propulsé par un système hybride (rechargeable ou non, on ne le sait pas). La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a pas encore été précisé s'il s'agira d'un véhicule mondial ou si nous, Européens, serons laissés pour compte.

Un gros concurrent du Jimny

Il s'agira d'un "vrai 4x4", développé à partir d'un châssis robuste composé de longerons et de traverses. Il aura une carrosserie à cinq portes et pourrait mesurer environ 4,35 mètres de long et 1,86 mètre de large. Ces dimensions sont équivalentes à celles du Jimny "long", qui n'est pas vendu en Europe.

Le fait qu'il s'agisse d'un hybride serait un grand avantage. Bien sûr, beaucoup préféreraient qu'il ne soit pas rechargeable pour ne pas avoir à acquérir une borne de recharge pour la maison et l'acheter moins cher.

Il semblerait que la première région à recevoir ce véhicule soit l'Asie du Sud-Est, puisque le "mini Land Cruiser" sera construit en Thaïlande. Il sera d'ailleurs basé sur la plateforme modulaire de la marque japonaise, c'est-à-dire la TNGA.

Le prix bas est la clé

Nous ne connaissons pas encore les caractéristiques des quatre roues motrices, mais il en aura certainement beaucoup en commun avec le Land Cruiser 2024. Disposera-t-il d'une transmission intégrale connectable avec un réducteur et deux essieux rigides comme le Jimny ? Espérons que nous pourrons bientôt répondre à ces questions.

Pour rendre un véhicule de ce type compétitif sur le marché mondial, la clé pour Toyota sera certainement le prix , qui devra rester plutôt bas pour le segment et en ligne avec celui du concurrent Suzuki Jimny, qui démarre actuellement en France aux alentours des 27 700 euros .