Toyota n'est pas épargné par les problèmes en ce moment. Le scandale de la certification des véhicules qui a éclaté l'année dernière continue d'affliger l'entreprise. 100 000 Tundra et Lexus LX reçoivent de nouveaux moteurs en raison d'un problème de fabrication. Des poursuites judiciaires sont en cours concernant les ambitions de Toyota en matière d'hydrogène. Mais l'argent continue d'affluer : 8,9 milliards de dollars, pour être précis.

C'est le montant des bénéfices réalisés par Toyota d'avril à juin, premier trimestre de l'exercice fiscal 2025 au Japon. Il s'agit d'une augmentation de 1,7 % par rapport à la même période de l'année dernière et d'un record pour l'entreprise. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 8,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 17 %, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 12 % pour atteindre 78,7 milliards de dollars, ce qui constitue également un record pour le premier trimestre.

Dans le même temps, les ventes mondiales de Toyota ont baissé de 1,9 % sur la période. Les ventes ont particulièrement baissé au Japon, chutant de 14 %, en grande partie à cause des problèmes de certification des véhicules mentionnés plus haut, qui ont forcé l'arrêt des ventes de plusieurs modèles. Sans l'Amérique du Nord, où les ventes ont augmenté de 14,3 % au cours du premier semestre, les résultats financiers de l'entreprise pourraient être différents.

Comment une entreprise peut-elle afficher des bénéfices records avec des ventes globales en baisse ? Toyota invoque la dépréciation du yen comme raison principale, suggérant que les chiffres pourraient rebondir si le yen se redressait, ce qui est le cas actuellement. Les chiffres du deuxième trimestre seront également influencés par l'amélioration des ventes au Japon, lorsque l'arrêt des ventes de la Yaris Cross et de deux versions de la Corolla touchées par le scandale sera levé.

Pendant ce temps, aux États-Unis, Toyota s'en donne à cœur joie avec tous ses modèles, à l'exception du Highlander et du Tacoma, dont les ventes ont chuté de plus de 40 % au cours du premier semestre de l'année. La nouvelle Crown a pris un bon départ avec 14 032 ventes jusqu'en juin, et la Camry reste une berline superstar avec 155 242 unités vendues, soit une augmentation de 3 %. Les SUV sont toujours les plus populaires (à l'exception du Highlander), avec une augmentation d'au moins 30 % pour tous les modèles. Le RAV4, le véhicule le plus vendu de Toyota, compte déjà 248 295 ventes alors qu'il reste encore la moitié de l'année à parcourir.