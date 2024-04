Lors des débuts du Land Cruiser 2024 en août dernier, Toyota a brièvement montré la silhouette d’un autre tout-terrain plus carré. Cela pourrait être le nouveau FJ Cruiser, ou du moins, un SUV tout-terrain plus petit portant le nom de Cruiser. Mais depuis, Toyota n'a plus fait mention d'un tel modèle, mais les preuves continuent de s'accumuler autour de ce qui pourrait être un LC plus petit pour les amateurs de tout-terrain, en théorie.

Un dépôt de marque erroné et une lecture entre les lignes font allusion au fait que Toyota a élargi sa plaque signalétique Land Cruiser pour en faire une marque plus importante, similaire à ce que la société a fait avec Crown. Mais les détails sont rares et il existe des informations contradictoires sur ledit véhicule. Pourtant, il y a de fortes chances qu’un nouveau FJ Cruiser arrive bientôt. Voici ce que nous savons.

Toyota Land Cruiser série 70 2024 (JDM).

Qu’est-ce que le Toyota FJ Cruiser ?

Le FJ Cruiser était un SUV tout-terrain construit par Toyota aux États-Unis entre 2007 et 2014. Il avait un style rétro et un toit blanc caractéristique dans la plupart des applications. Propulsé par un moteur V6 de 4,0 litres, le FJ développait 239 chevaux entre 2007 et 2009 et s'établissait à 260 chevaux à la fin de son cycle de vie.

Vous pouviez obtenir le FJ avec une boîte automatique à cinq vitesses ou une manuelle à six vitesses, et il était doté d'une transmission intégrale standard avec le système avancé de contrôle de traction A-Trac de Toyota, qui imitait essentiellement un différentiel verrouillable pour une meilleure traction hors des routes. Et sur le papier, au moins, le FJ pourrait rivaliser avec le Jeep Wrangler.

De nos jours, le FJ est un classique culte : essayer de trouver un exemplaire d’occasion bien entretenu et à un prix décent est une tâche difficile. Mais les rumeurs de sa renaissance circulent depuis plusieurs années. Le constructeur automobile pourrait enfin être prêt à ressusciter la plaque signalétique pour une nouvelle version ou à l'utiliser comme point de départ pour un modèle complètement nouveau.

Comment s’appellera-t-il ?

On ne sait pas si ce nouveau tout-terrain utilisera réellement le nom "FJ Cruiser". Étant donné que ce nom a quitté les États-Unis en 2014, c'est certainement possible. Cependant, Toyota pourrait utiliser le nom "Cruiser" d’une manière différente.

Le concept de tout-terrain que nous avons vu en 2021 s'appelait "Compact Cruiser EV". La plaque signalétique du Compact Cruiser pourrait rester, mais un dépôt de marque de novembre 2023 pour le nom Land Cruiser FJ suggère que Toyota souhaite au moins garder le FJ dans sa gamme.

Simon Humphries, le directeur de la marque chez Toyota, a déclaré l'année dernière qu'ils voudraient rendre le Cruiser "plus abordable" et "à la portée du plus de personnes possible dans le monde", tout en le gardant pertinent. Un petit Land Cruiser FJ pourrait y contribuer.

Qu'y a-t-il sous le capot ?

Le concept Compact Cruiser EV, lancé en décembre 2021, était doté d'un groupe motopropulseur entièrement électrique. Mais cela semble peu probable car des infos ont circulé en 2022 sur le fait que le constructeur automobile avait mis fin au développement du concept.

Mais en 2023, un autre rapport suggérait que le renouveau du FJ ferait ses débuts avec des groupes motopropulseurs à essence et hybrides. Une version électrique à batterie viendrait plus tard, alors que Toyota renonçait à lancer de nouveaux véhicules électriques sur le marché naissant.

Le nouveau Land Cruiser et le pick-up Tacoma utilisent le même moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres, qui développe jusqu'à 326 ch dans le LC. Toyota dispose d'un arsenal de petits moteurs qui pourraient se frayer un chemin sous le capot d'un nouveau FJ, et le turbo de 2.4L semble être un candidat probable.

À quoi va-t-il ressembler ?

Il n'existe qu'une seule image (voir photo principale ou en bas de l'article) censée donner un aperçu du nouveau véhicule. Cependant, il ne semble pas avoir la même garde au sol que le FJ Cruiser. Au lieu de cela, il emprunte davantage d’éléments de style au Compact Cruiser EV.

Ce dernier serait un bon point de départ pour le design d'un nouveau FJ : il présente des proportions carrées agressives et des éléments rétro, notamment le symbole Toyota complet sur la calandre et le pare-chocs arrière. Notre rendu prédit un nouveau FJ basé sur le Compact Cruiser. Mais même si un tout-terrain petit, carré et abordable semble intéressant sur le papier, on ne sait toujours pas comment Toyota envisage de construire un tel modèle car la marque ne dispose pas de plate-forme tout-terrain compacte pour soutenir une telle production, pour le moment.

Le nouveau FJ pourrait emprunter l’architecture TNGA-F que les nouveaux LC, Tacoma et Tundra utilisent tous, mais une rumeur récente a déclaré que Toyota pourrait plutôt adopter la même plate-forme qui sous-tend une camionnette à 12 000 euros lancée l'année dernière en Thaïlande (voir ci-dessus).

Quel sera son prix ?

Si Toyota souhaite sérieusement rendre la plaque signalétique du Land Cruiser plus accessible, une version plus petite coûterait certainement moins cher. Le Land Cruiser 2024 commence désormais à environ 50 000 euros ce qui laisse beaucoup de place pour quelque chose de plus abordable en dessous, dans la gamme.

Quand le verrons-nous ?

D’après les sources qui indiquaient que le nouveau modèle partagerait une plate-forme avec le pick-up Hilux Champ, le fameux véhicule entrerait en production en novembre, ce qui est tout à fait faisable. Mais Toyota n'a encore rien dit d'officiel et il faudra donc attendre des détails plus concrets pour savoir si ce potentiel FJ Cruiser deviendra, un jour, une réalité.