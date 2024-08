L'année dernière, Toyota s'est attiré les foudres du ministère japonais de l'aménagement du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) en raison d'irrégularités constatées dans son processus de certification des véhicules. En bref, certains processus de certification des nouveaux véhicules de Toyota n'étaient pas conformes aux procédures officielles exigées par le Japon. L'affaire a été révélée en 2023, lorsqu'on a découvert que certains modèles Daihatsu avaient été modifiés pour obtenir de meilleurs résultats aux tests.

Aujourd'hui, Toyota a présenté un rapport complet sur la manière dont elle entend remédier à la situation. Sans aller trop loin dans le plan en trois parties de l'entreprise, le directeur de la technologie et le directeur mondial de la qualité de Toyota se partageront les tâches en tant que personnes chargées de maintenir les choses sur la bonne voie.

Plus précisément, le responsable de la technologie prendra les décisions pendant le développement du véhicule. Le responsable de la qualité aura le dernier mot pour la certification. Les lignes de communication seront ouvertes à tous les niveaux afin de mieux comprendre ce qui doit se passer. En tant que deuxième ligne de défense, le superviseur juridique contrôlera les processus et rendra compte au chef de la gestion des risques.

Il s'agit là d'un bref résumé du plan, qui comprend une pléthore de nouvelles règles, de nouvelles méthodes et une responsabilité accrue tout au long du processus de certification. Dans une déclaration, Toyota a reconnu les manquements de la direction à plusieurs niveaux et s'est engagé à faire mieux.

"Avec les suggestions du MLIT, Toyota a reconnu que la direction n'était pas suffisamment impliquée dans les opérations de certification et qu'il y avait de nombreux domaines à améliorer dans les fondements de ses opérations de certification, tels que le système de gestion des données et l'établissement de règles et de procédures plus claires."