Kalmar Automotive ne mentionne absolument pas Porsche dans son communiqué concernant la voiture verte que vous voyez ici. Il n'est cependant pas nécessaire de se creuser les méninges pour faire le lien. La silhouette, le toit incliné, le grand aileron arrière plat. Et puis il y a le nom : 9x9. Kalmar affirme qu'il s'agit de la "première hypercar rétro au monde" et qu'elle s'inspire clairement de la Porsche 959.

Reste à savoir si elle sera à la hauteur de ce nom. Kalmar Automotive a cependant une certaine réputation dans le domaine de la course automobile. Ces dernières années, elle a présenté la 9x9 sur ses voitures de course Porsche au Mans, et l'entreprise danoise possède également la ligne 7-97 basée sur la 911 classique. Toute cette expérience se retrouve dans la 9x9, développée sur plusieurs années et révélée au monde entier à The Quail, lors de la Monterey Car Week.

Kalmar Automotive

Si vous voulez construire une hypercar rétro avec des nuances de 959, coller un flat-six turbocompressé de 930 chevaux à l'arrière est un bon début. Le moteur de 3,8 litres transmet la puissance aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à double embrayage (il n'y a aucune mention de l'origine de la boîte de vitesses).

Si cela vous semble trop difficile à gérer, Kalmar construira un 9x9 Sport avec 650 ch et une boîte de vitesses manuelle à sept rapports. Vous pouvez également opter pour le 9x9 Leichtbau, une version légère dotée d'une boîte à six vitesses et d'un moteur atmosphérique de 4,0 litres entraînant uniquement les roues arrière. La puissance n'est pas mentionnée à ce niveau, mais Kalmar indique que le Leichtbau pèse 1 250 kg.

Quelle que soit la puissance, toutes les 9x9 sont dotées d'une carrosserie en fibre de carbone surmontant une suspension à double bras de levier avec amortisseurs adaptatifs et roues arrière directrices. Elle est équipée d'étriers de frein en titane fabriqués en 3D et de disques en céramique, le tout monté derrière des jantes en magnésium. L'aérodynamisme a fait l'objet d'une attention particulière, afin de trouver un bon équilibre entre le style rétro et une force d'appui suffisante pour adhérer à une piste de course.

Kalmar Automotive

À l'intérieur, vous trouverez des aménagements pour deux personnes et peu d'autres choses. La mission première de la 9x9 est de créer une expérience de conduite épique, c'est pourquoi il n'y a pas de système d'infodivertissement ni même de radio. En revanche, elle est équipée d'écrans LCD pour le conducteur et d'un arceau de sécurité dissimulé dans l'habitacle. Les contrôles de stabilité et de traction sont également présents. Il ne s'agit pas d'une expérience entièrement analogique.

Kalmar Automotive ne mentionne ni le prix ni la production, mais l'entreprise espère commencer les livraisons aux clients en juillet 2025.