Vous aimez la nouvelle Porsche 911 Dakar (voir ci-dessous), mais vous n'avez pas 222 000 euros sous la main ? Pour ne rien arranger, vous avez découvert qu’elle est déjà épuisée ? Sachez qu’existe désormais une alternative à cette dernière en provenance du Danemark : là-bas, l'entreprise Kalmar Automotive a surélevé une 911 de la série 996, baptisée : RS-6 (Audi ne va pas être content).

Inspirée de la Kalmar RS originale (la Rally Special), l’objectif de cette Porsche RS-6 est de prouver ses capacités de tout-terrain tout en conservant le même niveau élevé de praticité, de convivialité et de dynamique de conduite que ses ancêtres. Après 12 mois de tests, la RS-6 a fait ses débuts en janvier, où les clients ont été encouragés à la tester sur la neige, la glace et les lacs gelés de Laponie à des températures situées aux alentours de -35°C.

Des exemplaires uniques

Malgré ses impressionnantes capacités de tout-terrain, la Kalmar RS-6 de 1 440 kg a été conçue pour être une voiture de sport très performante, aussi à l'aise sur la glace que pour traverser des cols de montagne difficiles, des déserts arides ou pour conduire vite.

Chaque RS-6 est un exemplaire sur mesure et limitée uniquement par l'imagination des clients. Le cœur de la voiture est un moteur boxer Porsche refroidi par eau, comme à l’origine. La RS-6 peut être basée sur les versions Carrera 2, Carrera 4 ou Turbo de la génération 996 et est disponible en conduite à gauche ou à droite et avec une transmission manuelle à six vitesses ou Tiptronic.

La version standard compte au moins 300 ch, avec une sélection d’options de réglage disponibles pour en obtenir plus de 500. Le différentiel à glissement limité (et personnalisé) est standard et la Kalmar RS-6 est dotée d'une suspension unique et robuste comprenant des amortisseurs avant "inversés" pour une meilleure fiabilité, ainsi qu'une augmentation de la garde au sol de 80 millimètres, pour un total de 210 millimètres tout comme un Porsche Cayenne de deuxième génération.

Une armada de pièces et d’améliorations

Toutes les pièces (amortisseurs réglables, kit de ressorts personnalisé, arbres de transmission améliorés etc) ont été conçues pour garantir les meilleures sensations possibles. La voiture est équipée de jantes en alliage légères et étroites qui sont associées à des pneus d'hiver Michelin cloutés, de style tout-terrain et adaptés au Championnat du monde des rallyes.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, Kalmar propose une option de mise à niveau des amortisseurs adaptatifs, où les soupapes sont surveillées et ajustées en permanence en fonction de la surface et de l'inclinaison, avec un roulis contrôlé de manière électronique. D'autres options incluent des amortisseurs à levage hydraulique qui permettent d'abaisser la hauteur de caisse de 50 mm pour une utilisation sur route par simple pression sur un bouton, transformant cette RS-6 d'un puissant tout-terrain en une voiture de sport en quelques secondes.

Pour les aventuriers, l'équipement comprend un kit de survie monté sur le toit avec jerrycans et support de roue de secours, ainsi qu'une puissante barre lumineuse auxiliaire à LED, incluse de série. Tous les aspects peuvent être adaptés aux goûts de chacun, tout comme le design extérieur. Un travail de peinture sur mesure, conçu en collaboration avec le client, est disponible, garantissant que chaque RS-6 est unique.

L'ensemble standard comprend une protection complète du soubassement de 5 à 8 millimètres d'épaisseur avec un blindage supplémentaire pour les systèmes de refroidissement par eau montés à l'avant. À l’intérieur, tous les éléments non essentiels tels que les éléments décoratifs et les matériaux d’insonorisation ont été supprimés et remplacés par une paire de sièges baquets de sport ou de course Recaro confortables, comme dans les conversions RS précédentes, et un arceau de sécurité arrière pour plus de sécurité supplémentaire.

Grâce au volume de production plus élevé de la 996, les voitures qui serviront de base sont facilement disponibles à moindre coût. Les prix de la série RS-6 commencent à 45 000 euros, plus taxes et véhicule donateur.