La production des 40 exemplaires de la Marsien se poursuit à un rythme soutenu. La supercar construite par Marc Philipp Gemballa GmbH, ainsi que l'héritière spirituelle de la Porsche 959, a été vendue dès les premiers mois de sa présentation en 2021 et arrive maintenant dans 16 pays à travers le monde.

Dérivée d'une 911 Turbo S (à partir d'environ 250 000 euros), pour la conversion en Marsien, il faut être prêt à débourser au moins un demi-million d'euros supplémentaires.

Promu dans tous les environnements

Une équipe d'ingénieurs ayant participé aux 24 heures du Mans a contribué au développement de la Marsien. La supercar allemande compte 422 composants personnalisés, dont la suspension réglable KW (elle-même composée de plus de 30 composants spécifiques), le système d'échappement en titane et de nombreuses pièces de carrosserie.

Marc Philipp Gemballa Marsien

Parmi les particularités de la Marsien, il y a la possibilité de faire passer la garde au sol de 120 mm à 250 mm, transformant ainsi la voiture d'une supercar de piste à une voiture tout-terrain.

La carrosserie (50 kg de moins que celle de la Turbo S) est composée de 80 panneaux en fibre de carbone et la voiture a été testée dans différents environnements, de -20°C en Scandinavie à 50°C dans le désert des Émirats arabes unis. Et les 3 000 km sur le Nurburgring Nordschleife n'ont pas manqué.

Jusqu'à 830 ch (et de nombreuses personnalisations)

Les propriétaires ont pu choisir entre deux versions de la Marsien. La version "de base" utilise le moteur 3.8 boxer biturbo de la Turbo S, qui développe 750 ch et 930 Nm, et est équipé d'un système d'échappement Akrapovic. Le haut de gamme, en revanche, est représenté par une variante de 830 ch, qui peut compter sur des turbos plus puissants, ainsi que sur un calculateur et une transmission signés par le spécialiste RUF.

Marc Philipp Gemballa Marsien, l'intérieur

Ceux qui se contentent de la Marsien de base peuvent toutefois s'amuser sur la piste et en dehors, avec une vitesse de pointe de 300 km/h et un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes.

En outre, chaque propriétaire peut personnaliser la peinture et les garnitures intérieures, en choisissant entre l'alcantara, le cuir, l'aluminium et la fibre de carbone. En fait, chacune des 40 Marsien est unique.