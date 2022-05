Au Concours d'Élégance de la Villa d'Este 2022, de fantastiques voitures de collection ainsi que d'incroyables supercars se disputent les faveurs des spectateurs. Parmi toutes ces raretés, la "Marsien" de Marc Philipp Gemballa. L'occasion de voir ce véhicule de près.

Pour rappel, la Marsien a été créée sur la base d'une Porsche 911 Turbo S de génération 992. On la reconnaît encore assez bien à sa partie avant. Mais à l'arrière, le véhicule ressemble à un hommage moderne à la légendaire 959.

Pour le design, Marc Philipp Gemballa n'a rien laissé au hasard et a fait appel au designer et passionné de Porsche Alan Derosier, connu pour son époustouflante étude de design Porsche 908, qui est responsable du design ultramoderne de la Marsien.

La Marsien est conçue comme une voiture de sport polyvalente, adaptée aussi bien à l'asphalte qu'au tout-terrain, grâce à un châssis KW réglable en hauteur de 120 à 250 millimètres.

Les différents modes de conduite, qui peuvent être sélectionnés via le volant, permettent de faire varier considérablement la réactivité du véhicule, selon que l'on souhaite le faire rouler durement sur un circuit ou en tout-terrain.

Le boxer doublement suralimenté de 3,8 litres de la Turbo S a été augmenté de 650 à 750 ch et de 800 à 930 Nm de couple. Parmi les interventions mécaniques les plus importantes sur la Marsien figure le système d'échappement Akrapovic, qui promet un son encore plus sombre et pénétrant.

Pour les insatiables, Marc Philipp Gemballa propose en outre une variante encore plus puissante de 830 ch, pour laquelle le spécialiste RUF a procédé à une série de mises à niveau du turbo, de l'ECU et de la transmission. Mais même dans sa "version de base", la Marsien parcourt le 0-100 km/h en seulement 2,7 secondes.

La transformation est livrée avec un intérieur tout cuir ou Alcantara, fabriqué à la main avec des matériaux de la plus haute qualité, une console centrale surélevée en fibre de carbone sur-mesure inspirée de la Carrera GT, ainsi que des seuils de porte de style GT, des jupes latérales en fibre de carbone et d'autres accents en fibre de carbone dans tout l'habitacle, entièrement personnalisables.

La production des 40 unités de la Marsien a commencé ces dernières semaines. Le fabricant s'attend à ce que les livraisons commencent d'ici fin 2022. Le prix ? Après avoir acheté une Porsche 911 Turbo S pour environ 230 000 euros, il faudra débourser 495 000 euros supplémentaires pour la transformer...