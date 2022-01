L'an dernier, Rolls-Royce a créé la surprise avec la Boat Tail. Ce modèle, conçu sur-mesure pour un riche client n'est autre que la voiture neuve la plus chère du monde. En effet, lors de sa présentation, nous avons appris que son prix est de 23 millions d'euros !

Nous ne connaissons pas son propriétaire qui a fait le choix de rester anonyme. Mais il ne le restera pas bien longtemps, forcément, lorsqu'on roule au volant d'une voiture aussi prestigieuse et rare, il est impossible de passer inaperçu.

En ce début d'année 2022, Rolls-Royce annonce qu'une seconde Boat Tail est en cours de réalisation. Elle sera présentée à la Villa d'Este qui se déroulera le week-end du 20 mai 2022. Ce deuxième exemplaire sera différent du premier, son client a carte blanche pour configurer sa voiture exactement comme il le souhaite. Le constructeur anglais réalisera un troisième et dernier exemplaire de la Boat Tail un peu plus tard, clôturant ainsi la production de ce cabriolet aux allures de yacht.

La première Rolls-Royce Boat Tail est peinte en bleu, couleur préférée du client. Elle a été réalisée par le département Coachbuilding de la marque anglaise avec un intérieur de la même couleur que l'extérieur, avec une sellerie en cuir et en fibre de carbone. A l'arrière, le compartiment à bagages abrite des verres, des couverts et des serviettes de table. On retrouve aussi un compartiment réfrigéré assez grand pour accueillir bouteilles de vin et de champagne.

Ses voitures hors-normes et exclusives permettent à la marque anglaise de s'assurer une bonne santé financière. Cela semble fonctionner puisque Rolls-Royce n'a jamais vendu autant de voitures depuis 117 ans. Le fabricant de Goodwood a en effet écoulé 5586 exemplaires en 2021, soit une hausse de 49 % par rapport à 2020.