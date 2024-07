Le nouveau Porsche Cayenne a commencé ses essais. Et il en a profité pour se montrer pour la première fois en photos. Non pas que l'on puisse voir quoi que ce soit car, comme le veut la tradition, les véhicules d'essais sont lourdement camouflés. Les proportions et le style général semblent toutefois être ceux auxquels le grand SUV nous a habitués en 20 ans et trois générations d'existence.

La nouvelle version est cependant différente : le nouveau Porsche Cayenne ne sera pas uniquement électrique, comme cela avait été prévu il y a quelque temps. En fait, l'entreprise se concentre sur trois types de motorisation différents : batterie, plug-in et purement thermique.

L'histoire se poursuit en parallèle

La génération actuelle du Cayenne, qui a été mise à jour il y a quelques mois, sera développée grâce à d'importants investissements technologiques qui porteront, entre autres, sur les groupes motopropulseurs, en particulier le V8 de Porsche, afin qu'il puisse répondre aux futures exigences en matière d'émissions.

Porsche Nuova Porsche Cayenne, le prime foto

Un restylage et des améliorations qui iront de pair avec le lancement de la quatrième génération de Porsche Cayenne, destinée à être purement électrique. En effet, la firme, tout en admettant les difficultés de la période, n'a pas l'intention d'abandonner la mobilité sur batterie. Le Cayenne est donc promis à un avenir entièrement « sur secteur », tout comme les autres groupes motopropulseurs.

« Jusqu'en 2030 et au-delà, le SUV sera proposé dans le monde entier avec trois variantes de groupes motopropulseurs », peut-on lire dans le communiqué de presse.

La base technique du nouveau Cayenne sera la plateforme EPP actualisée avec l'architecture 800 volts.

Il manque un détail : quand le nouveau Porsche Cayenne arrivera-t-il ? Aucune date précise n'a été annoncée. Les essais viennent de commencer et devraient durer encore longtemps. Il ne sera donc probablement pas dévoilé avant la fin de l'année 2025.