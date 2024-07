Les cryptomonnaies sont-elles vraiment utilisables ? De nombreuses personnes se posent cette question depuis des années et les réponses varient en fonction de la personne interrogée. Toutefois, nous savons désormais que Bitcoin & co. peuvent être utilisés pour acheter une nouvelle Ferrari.

En effet, après un projet pilote lancé en octobre 2023 aux États-Unis, la firme de Maranello a ouvert la possibilité de payer une Rossa flambant neuve avec des cryptomonnaies.

Comment acheter une Ferrari avec des cryptomonnaies ?

Pour l'instant, Ferrari n'a pas annoncé quand elle accepterait les cryptomonnaies chez ses concessionnaires ni quelles devises seront acceptées. Aux États-Unis, il est possible d'utiliser le Bitcoin et l'Ethereum qui, au taux de change actuel (les fluctuations des cryptomonnaies sont extrêmement volatiles et peuvent changer brusquement et de manière significative), valent respectivement 61 162,06 et 3 185,21 euros.

Ferrari 296 GTB

À titre d'exemple, une Ferrari 296 GTB (289 830 euros) coûte donc 4,73 bitcoins ou 90,99 ethereums. Toujours en regardant ce qui se passe aux États-Unis, la société de Maranello n'impose aucun supplément pour les paiements en cryptomonnaies et exploite un partenariat avec BitPay, une société qui gère une application de portefeuille virtuel.

Comme le souligne la note de presse, Ferrari s'appuiera sur plusieurs entreprises spécialisées pour garantir la sécurité des transactions, convertir immédiatement les cryptomonnaies en devises et vérifier la source des fonds.