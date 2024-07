Ferrari dévoilera son premier véhicule électrique avant la fin de l'année 2025. Nous savons peu de choses à son sujet, et il en sera probablement ainsi jusqu'à ce qu'il soit présenté, à moins que Ferrari ne veuille que nous sachions quelque chose. En attendant, le constructeur automobile fait de grandes promesses, assez vagues, à ses clients sur ce qu'ils doivent attendre du nouveau véhicule électrique.

Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a déclaré à Autocar que ses prototypes de VE, dotés de fausses sorties d'échappement, ont déjà parcouru "plusieurs milliers de kilomètres" de tests, assurant que "lorsque nous produirons des voitures électriques, nous les produirons de la bonne manière". Il a appelé les conducteurs d'essai de la voiture ses "premiers clients", qui ont conduit beaucoup de véhicules et peuvent facilement comparer la voiture électrique à d'autres. Selon M. Vigna, les gens n'achètent pas une Ferrari pour une raison particulière : ils l'achètent pour s'amuser.

Photo d'espionnage de la voiture d'essai

Une partie de cette expérience sera le son, un attribut essentiel de Ferrari qui changera radicalement avec son premier véhicule électrique. Vigna a déclaré plus tôt cette année que les VE de Ferrari auront des "signatures sonores" uniques, mais il n'a pas donné plus de détails. La société a breveté une note d'échappement en 2023. Vigna a déclaré qu'il était ouvert aux possibilités offertes par les VE en matière de son et de sensations - regardez la Hyundai Ioniq 5 N programmable.

Et les clients de Ferrari qui veulent toujours une voiture à combustion ne doivent pas s'inquiéter. M. Vigna a déclaré que la demande des clients déterminera les groupes motopropulseurs que Ferrari produira - combustion, hybride ou électrique. Il a déclaré que prévoir les ventes en fonction des groupes motopropulseurs était "un acte d'arrogance" et manquait de "respect envers le client", ajoutant que l'entreprise ne discuterait jamais de la répartition des ventes.

La production et le prix du véhicule électrique resteront probablement des secrets bien gardés jusqu'à ce qu'il soit révélé. M. Vigna n'a pas voulu confirmer les rumeurs récentes selon lesquelles le VE coûterait 450 000 euros, les qualifiant de "surprise". La firme ne fixe le prix de vente conseillé qu'un mois avant le lancement de la voiture, mais personne ne s'attend à ce qu'elle soit bon marché. La voiture électrique de Ferrari sera officiellement commercialisée en 2026.