Lors de l'ID.Meeting de Locarno, en Suisse, une Volkswagen ID. 3 très spéciale a fait ses débuts. Il s'agit de la GTX FIRE + ICE, une pièce unique créée en collaboration avec BOGNER, une marque de vêtements de sport de luxe basée à Munich.

Sous cette forme particulière, le hot-hatch électrique de 326 ch rappelle les légendaires Golf Fire et Ice, qui sont devenues des modèles cultes pour les passionnés dans les années 1990. Avec une peinture exclusive en trois couches et de nombreux détails intérieurs, l'ID. 3 GTX regorge d'éléments uniques.

Une personnalité multicolore

L'idée du véhicule est venue des employés du service de développement technique de Volkswagen, les designers du constructeur allemand et de BOGNER ayant travaillé en étroite collaboration, comme dans le cas de la Golf MK2 Fire et Ice.

Volkswagen Volkswagen ID. 3 GTX FIRE ICE

L'ID.3 GTX FIRE + ICE se distingue avant tout par sa peinture unique à trois couches avec effet perle de verre. La couleur violet électrique avec effet perlé a été développée spécialement pour ce modèle unique et est une réinterprétation de la palette de couleurs Fire and Ice de la Golf.

Outre la couche de base bleu foncé, la peinture à trois couches contient des billes de verre spéciales qui créent un effet de couleur particulier. Selon l'incidence de la lumière, la couleur passe du bleu foncé au violet et au noir. La bande de cadre du toit ajoute un accent sportif avec la peinture anodisée Flaming Red, tandis que les côtés sont dominés par un film avec le motif géométrique FIRE + ICE en couche transparente mate.

Les jantes de 21 pouces constituent une autre particularité de la Volkswagen. Le logo FIRE + ICE original des années 1990 sur le pilier B n'a pas été oublié.

Un intérieur élégant

L'intérieur de l'ID. 3 GTX est disponible en deux couleurs. Alors que le rouge "FIRE" prédomine sur les sièges et les coutures du côté conducteur et de la banquette arrière, les sièges et l'intérieur du côté passager présentent des éléments de design en bleu glacier ("ICE").

Volkswagen Volkswagen ID 3 GTX FIRE+ICE Volkswagen Volkswagen ID. 3 GTX FIRE ICE, un détail des sièges

Les pédales en acier inoxydable sont dotées d'un motif spécial "FIRE + ICE" au lieu du motif "Play/Pause" connu dans la famille ID. La partie supérieure du tableau de bord et les tapis de sol ont également été personnalisés avec un motif "FIRE + ICE" gravé au laser.

Inspirés par les collections BOGNER FIRE + ICE, de nombreux coloris, tissus et éléments ont été utilisés. Les sièges sont matelassés et reprennent le design des matelassures FIRE + ICE actuelles, y compris les fermetures à glissière. Si vous ouvrez les fermetures éclair des sièges, le tissu original FIRE + ICE des années 1990 apparaît en dessous.

L'ancêtre

Il n'est pas inutile de rappeler qui a précédé cette ID. 3 GTX. Le design de la Golf Mk2 "Fire and Ice" a été créé en collaboration avec le styliste et réalisateur Willy Bogner.

Grâce à son apparence extravagante, peinture violet foncé avec effet perlé, jantes en alliage, spoiler avant et extensions de carrosserie, et à son puissant moteur d'une puissance comprise entre 90 et 160 ch, la Golf Fire and Ice, en particulier dans sa version GTI, est rapidement devenue une rareté recherchée. Au total, 16 700 unités ont été vendues, alors qu'à l'origine, seules 10 000 étaient prévues.