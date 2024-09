Au salon de l'automobile de Genève en 2000, Italdesign a présenté sa propre interprétation d'une berline de luxe, la Maserati Buran. Après avoir abandonné l'idée d'un coupé et d'un SUV (qui, à l'époque, commençait à être à la mode), l'équipe de designers dirigée par Giorgetto Giugiaro s'est concentrée sur le développement d'une limousine haut de gamme ayant la forme d'un monospace.

La Buran n'a cependant pas pleinement convaincu la direction de Maserati et, en 2003, la cinquième série de la Quattroporte, dessinée par Pininfarina, est arrivée sur le marché.

Le fleuron du luxe, les lignes d'un monospace

Nommée d'après un vent qui souffle en Sibérie, la Maserati Buran a des dimensions imposantes. Longue de cinq mètres, large de près de deux mètres et haute de 1,63 mètre, elle promet une habitabilité digne d'une limousine grâce à des formes de carrosserie inspirées des modèles classiques du début du XXe siècle.

L'objectif de Giugiaro est de développer une voiture de luxe qui allie sécurité et robustesse et qui soit en mesure de répondre aux besoins de ceux qui utilisent la voiture pour le travail mais aussi pour les loisirs en famille.

Maserati Concept Maserati Buran

"Nous ne voulions pas proposer le SUV habituel", rappelle le numéro un d'Italdesign. "Ni un tout-terrain classique. Cependant, ayant compris que la formule d'un véhicule haut serait gagnante, nous sommes partis de là pour développer un concept original."

L'avant est en effet carré, contrairement au reste de la carrosserie : la calandre iconique est presque rectangulaire, tout comme l'ouverture inférieure creusée à l'intérieur du pare-chocs, qui intègre à son tour trois prises d'air.

Les petits blocs optiques sont constitués de deux éléments, dont l'un suit la forme du pare-chocs avant et se prolonge vers la ceinture de caisse, qui à son tour se termine en profilant les grands phares verticaux.

Conçue pour l'Amérique

La Maserati Buran est particulièrement intéressante pour ses solutions visant à améliorer la praticité de l'habitacle. Tout d'abord, à la place des portes classiques, il y a deux grandes portes coulissantes à l'arrière (à commande électrique, bien sûr) qui permettent d'entrer et de sortir du vaisseau amiral en tout confort.

Maserati Maserati Buran Concept, l'arrière

Le compartiment à bagages, en revanche, est accessible par une trappe, également électrique, qui n'intègre pas la lunette arrière en verre et qui s'élève verticalement : de cette façon, les occupants des sièges arrière (ou plutôt des fauteuils) ne sont pas exposés à l'air extérieur en cas de températures froides ou d'intempéries.

Maserati Maserati Buran Concept, l'intérieur

À l'intérieur, comme on peut s'y attendre pour une Maserati, les matériaux sont de la plus haute qualité, tandis que sous le capot se trouve un puissant moteur huit cylindres de 3,2 litres monté longitudinalement et capable de délivrer 370 ch (transmission intégrale).

Dernière remarque importante : la Buran, conçue et développée en Italie au Centre de Style de Moncalieri, a cependant été assemblée dans une usine américaine en Californie, car elle a été conçue pour pénétrer le marché américain, typiquement amateur de voitures extra-larges.