Alors que l'on pensait que l'industrie automobile ne pouvait pas être plus encombrée, un autre acteur veut entrer dans le jeu. Pour ce faire, le fabricant de téléviseurs Sharp a l'intention de collaborer avec Foxconn, le plus grand fabricant de matériel électronique en sous-traitance au monde. Foxconn est plus connu comme l'un des fabricants de l'iPhone. Leur premier projet commun est celui-ci. Dites bonjour à l'adorable LDK+.

Il s'agit d'un véhicule électrique à la forme adorablement carrée, doté de caractéristiques intéressantes à l'intérieur comme à l'extérieur. Le véhicule de transport de personnes a d'abord été le modèle C de Foxconn avant d'être transformé en monospace. Sharp a tiré le meilleur parti de ce toit massif en installant des panneaux solaires pour alimenter la batterie ou la maison. Une « batterie de stockage » séparée permet de tirer parti de la charge bidirectionnelle en servant de source d'énergie en cas d'urgence, par exemple en cas de coupure de courant due à un phénomène naturel.

L'intérieur spacieux est assez grand pour accueillir un énorme écran de 65 pouces et des sièges arrière pivotants. Sharp affirme que le LDK+ utilise une intelligence artificielle qui recueille des informations sur les appareils ménagers pour régler la climatisation et la luminosité de l'écran. Cet écran massif monté à l'arrière n'est pas seulement destiné au jeu, il peut être utilisé comme bureau mobile.

Les spécifications techniques restent mystérieuses à ce stade. Cependant, nous savons que le concept de 2021 a depuis évolué vers un modèle de production qui est déjà en vente à Taïwan sous le nom de Foxtron Model C. Si vous n'êtes pas familier avec le nom, Foxtron est une coentreprise entre Yulon, la société mère de Luxgen, et Foxconn.

Le SUV routier a une puissance de 231 chevaux, un couple de 338 Nm et une autonomie de 500 km, même si le cycle NEDC (New European Driving Cycle) est excessivement optimiste. L'EV mesure 469 cm de long, 189 cm de large et 162 cm de haut, avec un empattement de 292 cm. Cependant, le monospace électrique de Sharp a des proportions différentes. En ce qui concerne le poids, le Foxtron Model C pèse environ 1950 kg.

Automotive News s'est entretenu avec un responsable de Sharp au sujet des ambitions de l'entreprise d'entrer dans le monde de l'automobile. Kazuma Naito, responsable du développement de logiciels à la branche Next Innovation de Sharp, a déclaré que l'objectif était de commencer à vendre des voitures d'ici 2030. Toutefois, ce délai est actuellement un « objectif vague ».

Sharp LDK+

Sharp

Foxconn détenant 66 % des parts de Sharp, il n'est pas surprenant que les deux entreprises collaborent à nouveau pour commercialiser des véhicules électriques d'ici la fin de la décennie. Dans un premier temps, Sharp souhaite vendre des voitures électriques au Japon, construites dans le pays ou ailleurs par Foxconn, potentiellement en Chine.

Sharp ne sera pas le seul géant technologique du pays du soleil levant à se lancer dans l'automobile ces dernières années. Sony s'est associé à Honda pour lancer une coentreprise automobile appelée Sony Honda Mobility afin de commercialiser la berline électrique Afeela en 2025. Un SUV devrait suivre en 2027, et un modèle compact moins cher devrait faire ses débuts en 2028 au plus tôt.

En ce qui concerne les entreprises technologiques qui fabriquent des voitures, l'Apple Car, dont on parle depuis longtemps, a été annulée en février. Et ce, malgré un investissement de plus de 10 milliards de dollars sur une décennie, selon un récent rapport du New York Times.